"Черная жемчужина": Alfa Romeo создала уникальное авто для коллекционера (фото)

Знаменитый итальянский автобренд Alfa Romeo представил свое творение за $2,1 млн —уникальный Alfa Romeo 33 Stradale Perla Nera.

Двухдверное купе создано по индивидуальному заказу, благодаря чему без того редчайший флагманский суперкар превратился в настоящее произведение искусства, сообщает CCP.

Это третий экземпляр (порядковый номер 3) из лимитированной серии всего из 33 машин. Модель стала первым проектом нового внутреннего ателье бренда — программы индивидуальных заказов Bottega Alfa Romeo.

Вместо того чтобы прятать легкий композит под слоями обычной краски, экстерьер демонстрирует плетение углеволокна, образующее непрерывный узор "елочка", проходящий от передней до задней части кузова.

Отказ от тяжелого лакокрасочного покрытия позволил снизить массу примерно на десять килограммов, что дополнительно повысило эффективность и динамические характеристики автомобиля с его мрачным, эффектным обликом. Снаряженная масса модели — примерно 1500 кг.

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Главная особенность этого автомобиля — кузов из углеволокна с матовым покрытием, не скрывающим структуру материала.

Салон авто отделан черной алькантарой, передние сиденья выполнены по индивидуальному заказу владельца, а на подголовниках размещена карбоновая вставка с именем спецверсии Perla Nera.

Суперкар оснащается 3,0-литровым бензиновым двигателем V6 с двойным турбонаддувом мощностью 620–630 л. с. и разгоняется до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Его максимальная скорость — 333 км/ч.

Хотя Alfa Romeo выпускает в общей сложности 33 автомобиля флагманской серии 33 Stradale, конфигурация Perla Nera абсолютно уникальна и не подлежит повторению. Владелец даже специально зарегистрировал название Perla Nera ("Черная жемчужина") для этого автомобиля, сделав его неповторимой частью истории автопрома.

Напомним, в Европе обнаружили заброшенный автосалон с новенькими Alfa Romeo.

Также сообщалось, что поддельный итальянский спорткар выставили на аукцион за миллион долларов.