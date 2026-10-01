Виглядають дорожче, ніж коштують: названо 5 надійних і економних вживаних SUV

Названо п’ять вживаних SUV, які вирізняються надійністю, економічністю та співвідношенням ціни й характеристик.

Перелік опублікувало видання GOBankingRates

До списку увійшли моделі Honda, Toyota, Mazda та Subaru, представлені на ринку США.

Honda CR-V

Середня ціна вживаного Honda CR-V у США становить $21 155 (близько 945 тис. грн). За даними iSeeCars, компактний SUV вирізняється економною витратою пального, невисокою вартістю та надійністю.

Honda CR-V Фото: Вікіпедія

CR-V регулярно потрапляє до рейтингів найнадійніших вживаних SUV, а також потребує небагато серйозних ремонтів і має тривалий термін експлуатації.

Toyota RAV4

Середня ціна вживаного Toyota RAV4 на американському ринку становить $23 548 (близько 1,05 млн грн). Модель відома високою надійністю, хорошою економічністю під час руху трасою та стабільною залишковою вартістю.

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Toyota RAV4 Фото: Toyota

RAV4 також часто називають одним із найкращих вживаних кросоверів у ціновому діапазоні до $25 000.

Mazda CX-5

Середня ціна вживаної Mazda CX-5 у США становить $23 006 (близько 1,03 млн грн). Модель вважається однією з найнадійніших серед SUV із початковою ціною до $30 000.

Mazda CX-5 Фото: Вікіпедія

Серед переваг CX-5 видання відзначає салон із преміальним відчуттям, а також плавну та приємну динаміку руху.

Mazda CX-9

Вживана Mazda CX-9 у середньому коштує $21 533 (близько 962 тис. грн). Модель вирізняється просторим салоном, надійністю та плавною їздою.

Mazda CX-9 Фото: Mazda

GOBankingRates також зазначає, що CX-9 має відчуття преміального автомобіля та коштує дешевше за деяких конкурентів.

Subaru Forester

Середня ціна вживаного Subaru Forester у США становить $21 135 (близько 944 тис. грн). За даними iSeeCars, модель вирізняється повним приводом, універсальністю та високою надійністю.

Subaru Forester Фото: Subaru

У GOBankingRates зазначили, що ці характеристики виправдовують ціну Forester у діапазоні від $25 000 до $30 000 на ринку вживаних SUV.

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