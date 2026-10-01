Выглядят дороже, чем стоят: названы 5 надежных и экономных подержанных SUV

Названы пять подержанных внедорожников, которые отличаются надежностью, экономичностью и соотношением цены и характеристик.

Список опубликовало издание GOBankingRates

В список вошли модели Honda, Toyota, Mazda и Subaru, представленные на рынке США.

Honda CR-V

Средняя цена подержанного Honda CR-V в США составляет 21 155 долларов (около 945 тыс. грн). По данным iSeeCars, этот компактный внедорожник отличается экономичным расходом топлива, невысокой стоимостью и надежностью.

Honda CR-V Фото: Википедия

CR-V регулярно попадает в рейтинги самых надёжных подержанных внедорожников, а также практически не требует серьёзных ремонтов и отличается длительным сроком эксплуатации.

Toyota RAV4

Средняя цена подержанного Toyota RAV4 на американском рынке составляет 23 548 долларов (около 1,05 млн грн). Модель славится высокой надежностью, хорошей экономичностью при движении по трассе и стабильной остаточной стоимостью.

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Toyota RAV4 Фото: Toyota

RAV4 также часто называют одним из лучших подержанных кроссоверов в ценовом диапазоне до 25 000 долларов.

Mazda CX-5

Средняя цена подержанной Mazda CX-5 в США составляет $23 006 (около 1,03 млн грн). Эта модель считается одной из самых надёжных среди внедорожников со стартовой ценой до $30 000.

Mazda CX-5 Фото: Википедия

Среди преимуществ CX-5 издание отмечает салон с атмосферой премиум-класса, а также плавную и приятную динамику движения.

Mazda CX-9

Подержанная Mazda CX-9 в среднем стоит $21 533 (около 962 тыс. грн). Модель отличается просторным салоном, надежностью и плавной ездой.

Mazda CX-9 Фото: Mazda

GOBankingRates также отмечает, что CX-9 выглядит как автомобиль премиум-класса и стоит дешевле, чем некоторые конкуренты.

Subaru Forester

Средняя цена подержанного Subaru Forester в США составляет $21 135 (около 944 тыс. грн). По данным iSeeCars, эта модель отличается полным приводом, универсальностью и высокой надежностью.

Subaru Forester Фото: Subaru

В GOBankingRates отметили, что эти характеристики оправдывают цену Forester в диапазоне от 25 000 до 30 000 долларов на рынке подержанных внедорожников.

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