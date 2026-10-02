У Харкові нічний дрифт на стадіоні біля школи закінчився пожежею, — соцмережі (фото, відео)

Напередодні ввечері невідомий автолюбитель вирішив подрайфувати на стадіоні біля ліцею № 26 у Харкові, однак ця затія обернулася цілою низкою неприємностей.

Мало того, що він зіпсував покриття стадіону, залишивши глибокі колії, так ще й його транспортний засіб згорів дотла. Відповідні фотографії опублікував місцевий Telegram-канал Харків Сity.

За інформацією авторів допису, інцидент стався вчора після 23:00. Гучний звук двигуна не давав заснути мешканцям сусідніх будинків, а коли автомобіль загорівся, рятувальникам довелося виїхати на виклик, щоб загасити вогонь.

Очевидці зняли дрифт на відео

Від легковика залишився лише один обгорілий каркас. Як пишуть у коментарях, це був передньопривідний Ford Fiesta.

Вранці кадри згорілого автомобіля опублікував канал "Типове ХТЗ".

За словами очевидців, у салоні виявили кілька банок з-під алкогольних напоїв, тож водій міг бути нетверезим.

Видео дня

Фото: Соцмережi

У поліції та обласному управлінні ДСНС інцидент на стадіоні не коментували, а інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, старий іржавий хлібовоз 50-х років перетворили на екстремальний 500-сильний спорткар.

Також повідомлялося, що суперкари та ретро-автомобілі виїхали на замерзле озеро, щоб подрайфувати.