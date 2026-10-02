В Харькове ночной дрифт на стадионе возле школы закончился пожаром, — соцсети (фото, видео)

Неизвестный автолюбитель накануне вечером решил подрифтовать на стадионе возле лицея №26 в Харькове, однако затея обернулась целым рядом неприятностей.

Мало того, что он испортил покрытие стадиона, оставив глубокие колеи, так еще его транспортное средство сгорело дотла. Соответствующие фотографии опубликовал местный Telegram-канал Харьков Сity.

По информации авторов поста, инцидент произошел вчера после 23:00. Рев машины не давал уснуть жителям близлежащих домов, а когда авто загорелось, спасателям пришлось ехать на вызов, чтобы погасить огонь.

Очевидцы сняли дрифт на видео

От легковушки остался один обгорелый каркас. Как пишут в комментариях, это был переднеприводный Ford Fiesta.

Утром кадры сгоревшего авто опубликовал канал "Типичное ХТЗ".

По словам очевидцев, в салоне обнаружили несколько банок из-под алкогольных напитков, так что водитель мог быть нетрезвым.

Видео дня

Фото: Соцсети

В полиции и областном управлении ГСЧС инцидент на стадионе не комментировали, а о пострадавших информации нет.

Напомним, старый ржавый хлебовоз 50-х превратили в экстремальный 500-сильный спорткар.

Также сообщалось, что суперкары и ретро-авто выехали на замерзшее озеро ради дрифта.