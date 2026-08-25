Старый ржавый хлебовоз 50-х превратили в экстремальный 500-сильный спорткар (фото)

Фургон Morris Minor 50-х годов обрел новую жизнь. Старенькое коммерческое авто переделали для дрифта.

Необычный тюнинг Morris Minor выполнил механик Сэм Клотье из Австралии. О проекте рассказали на сайте Carakoom.

Кузов авто не реставрировали Фото: Carakoom

Этот компактный фургон Morris Minor ранее использовался для перевозки хлеба в австралийском городе Тувумба. Он уже давно покрылся ржавчиной, которую решили сберечь (этот стиль называется rat look). Вместо этого установили переднюю часть от версии Morris Ute в кузове пикап и несколько длиннее двери от купе Minor.

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Для более эффектного дрифта Morris Minor оснастили 2,5-литровой рядной турбошестеркой RB25DETT NEO от Nissan Skyline. Новые турбина и электронный блок управления увеличили ее мощность до примерно 500 сил. Также установили 6-ступенчатую механическую КПП Tremec T56 и дифференциал Nissan R200.

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Под капотом теперь установлена 500-сильная турбошестерка Фото: Carakoom

Для мощного силового агрегата изготовили совершенно новое шасси с передним и задним подрамниками от купе Nissan Silvia S13. Кроме того, спортивный пикап получил современные тормоза и шины размером 195/55 R15 на белых дисках.

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