Старий іржавий хлібовоз 50-х перетворили на екстремальний 500-сильний спорткар (фото)

Фургон Morris Minor 50-х років отримав нове життя. Стареньке комерційне авто переробили для дрифту.

Незвичний тюнінг Morris Minor виконав механік Сем Клотьє з Австралії. Про проєкт розповіли на сайті Carakoom.

Кузов авто не реставрували Фото: Carakoom

Цей компактний фургон Morris Minor раніше використовували для перевезення хліба в австралійському місті Тувумба. Він уже давно покрився іржею, яку вирішили зберегти (цей стиль називається rat look). Натомість встановили передню частину від версії Morris Ute в кузові пікап та дещо довші двері від купе Minor.

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Для ефектнішого дрифту Morris Minor оснастили 2,5-літровою рядною турбошісткою RB25DETT NEO від Nissan Skyline. Нові турбіна та електронний блок управління збільшили її потужність до приблизно 500 сил. Також встановили 6-ступінчасту механічну КПП Tremec T56 та диференціал Nissan R200.

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Під капотом тепер встановлено 500-сильну турбошістку Фото: Carakoom

Для надпотужного силового агрегата виготовили повністю нове шасі з переднім та заднім підрамниками від купе Nissan Silvia S13. Крім того, спортивний пікап отримав сучасні гальма і шини розміром 195/55 R15 на білих дисках.

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