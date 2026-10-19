Honda поверне Accord у незвичному кузові: седан перетворять на універсал-кросовер

Honda, за чутками, готує нову версію Accord із кузовом універсал і збільшеним дорожнім просвітом. Модель може з’явитися до середини 2029 року разом із наступним поколінням седана та конкурувати з Subaru Outback і Toyota Crown Estate.

Про це пише видання Autoblog.

Новинка не обов’язково стане прямим продовженням Honda Accord Crosstour, який компанія випускала з 2009 року. Цього разу виробник може обрати практичніший кузов універсал, поєднавши його зі збільшеним кліренсом. Такий дизайн потенційно допоможе уникнути суперечливої зовнішності попередника.

Honda вже експериментувала з подібною концепцією. Accord Crosstour створили на базі восьмого покоління седана, додавши йому риси позашляховика. Однак модель не стала комерційно успішною порівняно зі звичайним Accord. Приблизно в той самий період на американському ринку продавали Acura TSX Sport Wagon — універсал, побудований на основі Accord для японського та європейського ринків.

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Honda Accord Фото: Honda

Якщо новий автомобіль справді отримає зелене світло, він може використовувати нову платформу або суттєво модернізоване шасі нинішнього Accord. Серед потенційних конкурентів називають Subaru Outback, який перетворився на кросовер, і Toyota Crown Estate, відому на американському ринку як Crown Signia.

За інформацією Response, новинка також може отримати гібридну силову установку наступного покоління. Йдеться про розвиток системи Honda e:HEV, оновлену версію якої очікують у деяких моделях із середини 2027 року.

Honda Accord Фото: Honda

Поки що Honda офіційно не підтвердила плани щодо такого автомобіля. Якщо проєкт реалізують, це буде перший Accord більш ніж за десять років із задніми дверима багажного відділення замість традиційної кришки багажника седана.

Раніше Aston Martin показала новий DBX GT, який вирізняється незвичним оформленням салону.

Тим часом Mitsubishi Outlander наступного покоління отримає оновлений дизайн і суттєво вдосконалену гібридну силову установку. Такі зміни мають допомогти компанії посилити свої позиції на ринку.