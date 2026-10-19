Honda вернет Accord в необычном кузове: седан превратят в универсал-кроссовер

По слухам, Honda готовит новую версию Accord с кузовом универсал и увеличенным дорожным просветом. Модель может появиться к середине 2029 года вместе со следующим поколением седана и составить конкуренцию Subaru Outback и Toyota Crown Estate.

Об этом пишет издание Autoblog.

Новинка не обязательно станет прямым продолжением Honda Accord Crosstour, который компания выпускала с 2009 года. На этот раз производитель может выбрать более практичный кузов универсал, совместив его с увеличенным клиренсом. Такой дизайн потенциально поможет избежать спорного внешнего вида предшественника.

Honda уже экспериментировала с подобной концепцией. Accord Crosstour был создан на базе седана восьмого поколения, к которому добавили черты внедорожника. Однако эта модель не стала коммерчески успешной по сравнению с обычным Accord. Примерно в тот же период на американском рынке продавали Acura TSX Sport Wagon — универсал, созданный на базе Accord для японского и европейского рынков.

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Honda Accord Фото: Honda

Если новый автомобиль действительно получит зеленый свет, он может быть построен на новой платформе или на значительно модернизированном шасси нынешнего Accord. Среди потенциальных конкурентов называют Subaru Outback, превратившийся в кроссовер, и Toyota Crown Estate, известную на американском рынке как Crown Signia.

По информации Response, новинка также может получить гибридную силовую установку следующего поколения. Речь идет о развитии системы Honda e:HEV, обновленную версию которой ожидают увидеть в некоторых моделях с середины 2027 года.

Honda Accord Фото: Honda

Пока что Honda официально не подтвердила планы по выпуску такого автомобиля. Если проект будет реализован, это станет первым Accord за более чем десять лет с задними дверцами багажного отделения вместо традиционной крышки багажника седана.

Ранее Aston Martin представила новый DBX GT, который отличается необычным оформлением салона.

Между тем Mitsubishi Outlander следующего поколения получит обновленный дизайн и значительно усовершенствованную гибридную силовую установку. Эти изменения должны помочь компании укрепить свои позиции на рынке.