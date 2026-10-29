Від розкішних до безпечних: у Ватикані відкрили виставку "папамобілів" (відео)

Загалом на виставці представлено вісім моделей Mercedes-Benz — автомобілів, якими користувалися папи римські з 1930 року.

У середу відбувся попередній показ папських автомобілів — так званих "папамобілів", які вже стали культовими. Ці авто вже протягом майже століття давали папам змогу бути ближчими до віруючих як у країні, так і за кордоном. Після цього виставку відкрили для публіки, повідомляє АР.

У Ватикані продемонстрували всі автомобілі, виготовлені для Пап

Окремо варто відзначити зустріч Папи Лева XIV — великого любителя автомобілів — з керівництвом Mercedes-Benz, під час якої він подякував їм за партнерство зі Святим Престолом. У своєму виступі Папа, уродженець Чикаго, зазначив, що досягнення в автомобільних технологіях супроводжувалися розвитком та еволюцією папських подорожей.

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Найстаріший автомобіль, представлений в експозиції Ватиканського музею, був подарований Папі Пію XI 23 травня 1930 року. Mercedes-Benz Nürburg 460 вирізнявся розкішним кріслом, оббитим шовковою парчею, та оздобленням із цінних порід дерева та металу.

"Його спеціально побудували, спроектували та підготували для використання Папою, настільки, що, просто порівнявши його, можна побачити, як він перетворюється з серійного екземпляра на унікальний. З цього моменту стає зрозуміло, як були виготовлені всі ці автомобілі — саме для того, щоб папу можна було бачити, але бачити його можна було в повній безпеці і, я б навіть сказав, у комфорті", — сказав Сандро Барбагалло, куратор відділу історичних колекцій Ватиканських музеїв.

Папамобілі демонструють у Ватикані

Пізніші версії представленого папського автомобіля відображали мінливі потреби папи під час поїздок, насамперед його потребу в спілкуванні з віруючими та — останнім часом — у благословенні немовлят, яких йому приносили.

У 1960 році Папі Іоанну XXIII подарували автомобіль 300 d Landaulet, одна з деталей якого віщувала зміни: знімні задні бічні вікна давали йому змогу простягати руки до віруючих.

У 1980 році, з нагоди візиту Івана Павла II до Німеччини, компанія Mercedes-Benz розробила модель 230 G, яка відрізнялася ще одним важливим нововведенням: високим прозорим куполом ззаду, що забезпечував безпеку, а також гарантував безперешкодний огляд для мільйонів віруючих, які зібралися, щоб побачити його. І автомобілі стали менш розкішними, але зате з куленепробивними стеклами.

У своєму виступі перед керівниками Mercedes-Benz Лео згадав про електричний "папамобіль", який вони подарували Папі Франциску відповідно до екологічних пріоритетів аргентинського папи.

"У цьому дусі я закликаю вас і надалі використовувати технологічні інновації на благо людської гідності, турботи про природу та загального блага", — сказав він.

Раніше компанія Mitsubishi представила електричний кросовер ASX VR-e для Австралії, покликаний продовжити спортивну традицію Lancer Evolution.

Також з’ясувалося, що Tesla відмовилася від планів щодо випуску електричного пікапа Cybertruck для Австралії та Нової Зеландії. Компанія скасує бронювання покупців, які чекали на автомобіль майже сім років.