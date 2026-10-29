От роскошного до безопасного: в Ватикане открыли выставку папамобилей (видео)

Всего на выставке представлено восемь версий Mercedes-Benz, машины, которой пользовались папы римские с 1930 года.

В среду состоялся предварительный показ папских автомобилей — ставших уже культовыми, как их называют, папамобилей. Эти авто уже на протяжении почти столетия позволяло папам быть ближе к верующим как в стране, так и за рубежом. После выставку открыли для публики, сообщает АР.

В Ватикане показали все машины, сделанные для Пап

Отдельно стоит отметить встречу Папы Льва XIV — большого любителя автомобилей — с руководителями высшего звена Mercedes-Benz, на которой он поблагодарил их за партнерство со Святым Престолом. В своем выступлении Папа, уроженец Чикаго, отметил, что достижения в автомобильных технологиях сопровождались развитием и эволюцией папских путешествий.

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Самый старый автомобиль, представленный в экспозиции Ватиканского музея, был подарен Папе Пию XI 23 мая 1930 года. Mercedes-Benz Nürburg 460 отличался роскошным креслом, обитым шелковой парчой, и отделкой из ценных пород дерева и металла.

"Он был специально построен, спроектирован и подготовлен для папского пользования, настолько, что, просто сравнив его, можно увидеть, как он переходит от серийного экземпляра к уникальному. С этого момента становится ясно, как были изготовлены все эти автомобили, именно для того, чтобы папу можно было видеть, но видеть его можно было в полной безопасности и, я бы даже сказал, комфорте", — сказал Сандро Барбагалло, куратор отдела исторических коллекций Ватиканских музеев.

Папамобили показывают в Ватикане

Более поздние версии представленного папского автомобиля отражали меняющиеся потребности папы в поездках, прежде всего его потребность в общении с верующими и — в последнее время — в благословении младенцев, которых ему приносили.

В 1960 году Папе Иоанну XXIII был подарен 300 d Landaulet, деталь которого предвещала перемены: съемные задние боковые окна позволяли ему протягивать руки верующим.

В 1980 году, к визиту Иоанна Павла II в Германию, компания Mercedes-Benz разработала модель 230 G, которая отличалась еще одним важным нововведением: высоким прозрачным куполом сзади, обеспечивающим безопасность, а также гарантирующим беспрепятственный обзор для миллионов верующих, собравшихся, чтобы увидеть его. И авто стали менее роскошными, но зато с пуленепробиваемыми стеклами.

В своем выступлении перед руководителями Mercedes-Benz Лео вспомнил об электрическом папамобиле, который они подарили Папе Франциску в соответствии с экологическими приоритетами аргентинского папы.

"В этом духе я призываю вас и впредь ставить технологические инновации на службу человеческому достоинству, заботе о природе и общему благу", — сказал он.

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