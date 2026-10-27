Tesla отменила планы по Cybertruck: покупатели ждали почти 7 лет и остались ни с чем

Tesla отказалась от планов по выпуску электрического пикапа Cybertruck для Австралии и Новой Зеландии. Компания отменит бронирования покупателей, которые ждали автомобиль почти семь лет.

Об этом пишет издание Autoblog.

Tesla сообщила о своём решении владельцам предварительных заказов по электронной почте. В письме компания пояснила, что после тщательного рассмотрения решила прекратить подготовку к производству Cybertruck для двух стран. В связи с этим она не сможет выполнить имеющиеся заказы.

Отказ от выхода на эти рынки означает, что в ближайшее время Tesla не выпустит праворульную версию пикапа. Это также может ограничить его распространение в других странах с левосторонним движением.

Изначально Tesla планировала производить около 250 тысяч Cybertruck в год, однако фактические продажи оказались значительно ниже ожиданий. Ситуацию осложнил и слабый спрос на электромобили в США, в частности после отмены федеральной налоговой льготы в размере 7500 долларов в сентябре 2025 года.

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Tesla Cybertruck

По оценкам аналитической компании Cox Automotive, в третьем квартале 2026 года Tesla продала в США 4323 Cybertruck. Несмотря на скромные объемы, модель оставалась самым популярным электрическим пикапом на американском рынке, опережая, в частности, Rivian R1T. В то же время результаты Cybertruck существенно уступали показателям кроссовера Model Y, продажи которого приблизились к 100 тысячам единиц за тот же период.

Еще одним вызовом для модели стали неоднократные изменения цен. В то же время Tesla уделяет все больше внимания другим разработкам, в частности беспилотному роботакси Cybercab и человекоподобному роботу Optimus.

Будущее Cybertruck пока остается неопределенным. Tesla не объявляла ни о прекращении производства пикапа, ни о разработке его преемника. Однако во время телефонной конференции 28 января 2026 года Илон Маск обсуждал возможность переориентации производственной линии Cybertruck на выпуск полностью автономных транспортных средств, которые могли бы доставлять грузы в пределах городов.

Tesla Cybertruck Фото: Tesla

В то же время Tesla — не единственный автопроизводитель, который пересматривает планы по выпуску электрических пикапов. Ford уже прекратила производство полностью электрического F-150 Lightning, а Ram отказалась от планов выпускать электрический пикап 1500 на аккумуляторах в пользу версии с увеличенным запасом хода.

В 2024 году Фокус рассказывал о Tesla Roadster. Во время презентации Илон Маск заявил, что спорткар получит реактивные двигатели для улучшения разгона, а его серийное производство планировалось начать в 2025 году. При этом прототип второго поколения Roadster был представлен ещё в 2017 году, однако разработка модели затянулась на годы.

Кроме того, мы писали о блогере Cyber Hooligan, который модифицировал Tesla Model 3, изменив её внешний вид так, чтобы электромобиль напоминал Tesla Roadster.