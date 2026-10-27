Tesla скасувала плани щодо Cybertruck: покупці чекали майже 7 років і залишилися ні з чим

Tesla відмовилася від планів випускати електричний пікап Cybertruck для Австралії та Нової Зеландії. Компанія скасує бронювання покупців, які чекали на авто майже сім років.

Про це пише видання Autoblog.

Про рішення Tesla повідомила власникам попередніх замовлень електронною поштою. У листі компанія пояснила, що після ретельного розгляду вирішила припинити підготовку до виробництва Cybertruck для двох країн. Через це виконати наявні бронювання вона не зможе.

Відмова від виходу на ці ринки означає, що найближчим часом Tesla не випустить праворульну версію пікапа. Це також може обмежити його поширення в інших країнах з лівостороннім рухом.

Спочатку Tesla планувала виробляти близько 250 тисяч Cybertruck на рік, однак фактичні продажі виявилися значно нижчими за очікування. Ситуацію ускладнив і слабкий попит на електромобілі у США, зокрема після скасування федеральної податкової пільги на $7500 у вересні 2025 року.

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Tesla Cybertruck

За оцінками аналітичної компанії Cox Automotive, у третьому кварталі 2026 року Tesla продала у США 4323 Cybertruck. Попри скромні обсяги, модель залишалася найпопулярнішим електричним пікапом на американському ринку, випереджаючи, зокрема, Rivian R1T. Водночас результати Cybertruck суттєво поступалися показникам кросовера Model Y, продажі якого наблизилися до 100 тисяч одиниць за той самий період.

Ще одним викликом для моделі стали неодноразові зміни цін. Водночас Tesla дедалі більше уваги приділяє іншим розробкам, зокрема безпілотному роботаксі Cybercab і людиноподібному роботу Optimus.

Майбутнє Cybertruck поки залишається невизначеним. Tesla не оголошувала про припинення виробництва пікапа або розробку його наступника. Однак під час телефонної конференції 28 січня 2026 року Ілон Маск обговорював можливість переорієнтувати виробничу лінію Cybertruck на випуск повністю автономних транспортних засобів, які могли б доставляти вантажі в межах міст.

Tesla Cybertruck Фото: Tesla

Водночас Tesla — не єдиний автовиробник, який переглядає плани щодо електричних пікапів. Ford уже припинила виробництво повністю електричного F-150 Lightning, а Ram відмовилася від планів випускати електричний пікап 1500 на акумуляторах на користь версії з подовженим запасом ходу.

У 2024 році Фокус розповідав про Tesla Roadster. Під час презентації Ілон Маск заявив, що спорткар отримає реактивні двигуни для покращення розгону, а його серійне виробництво планували розпочати у 2025 році. Водночас прототип другого покоління Roadster показали ще у 2017 році, проте розробка моделі затягнулася на роки.

Крім того, ми писали про блогера Cyber Hooligan, який модифікував Tesla Model 3, змінивши її зовнішність так, щоб електрокар нагадував Tesla Roadster.