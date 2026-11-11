До 600 км на одному заряді: Mercedes-Benz представив у Мюнхені нове покоління рейсового електробуса eCitaro

У рамках заходу eMobility Days 3.0 у Мюнхені представили передсерійний прототип електричного автобуса Mercedes-Benz eCitaro нового покоління. На відміну від попередніх моделей, новинка побудована на новітній архітектурі, спочатку розробленій виключно для пасажирського електротранспорту.

Про це пише видання "Автоцентр".

Mercedes-Benz eCitaro Фото: Mercedes-Benz

Екстер'єр новинки набув оригінальних рис, що відсилають до історичних моделей бренду — легендарного автобуса O 321 та легкового сімейства W123. Лицьова частина виділяється свіжою решіткою радіатора та складною трисекційною світлодіодною оптикою, що поєднує ходові вогні, поворотники та підфарники. Корма прикрашена запатентованими шестисекційними ліхтарями. Виробник запропонує повністю перероблений модульний кузов у кількох габаритах: три варіанти для суто низькопідлогових міських модифікацій (від 10,63 до 18,13 метра) та чотири версії формату Low Entry для приміських маршрутів (від 10,63 до 14,68 метра).

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Mercedes-Benz eCitaro Фото: Mercedes-Benz

Замість колишніх акумуляторів типу NMC тепер застосовуються сучасні літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї. Енергоємність одного такого модуля дорівнює 50 кВт · год. Стандартні одиночні автобуси комплектуватимуться пакетами з 6–12 блоків, а зчленовані «гармошки» отримають від 8 до 14 батарейних секцій.

Міські низькопідлогові модифікації оснащуються інноваційним портальним мостом ZF AxTrax 2LF з двома електромоторами. Їхня сукупна віддача зросла до 360 кВт у порівнянні з 280 кВт у минулого покоління. Завдяки збільшеній потужності зчленовані версії тепер потребують лише однієї провідної осі, що дозволило знизити масу транспортного засобу майже на 750 кілограмів. Навіть одиночна модель з вісьма LFP-блоками важить 13 050 кг, що на ті ж 750 кг легше за попередню версію з п'ятьма NMC-модулями. Унікальна фірмова система управління MMTI від Daimler Buses дозволяє гнучко регулювати рекуперацію енергії окремо на кожному колесі, покращуючи стабільність ходу та продовжуючи життя гальмівним механізмам.

Mercedes-Benz eCitaro Фото: Mercedes-Benz

У свою чергу, приміські версії Low Entry наводяться в рух центральним електродвигуном, що працює в парі з мостом MB RO 440, що дає можливість розганятися до 100 км/год. Відмова від традиційного моторного відсіку дозволила зробити підлогу абсолютно рівною по всій площі салону. За комфортний мікроклімат відповідає інтегрований комплекс ThexMO, що використовує екологічний пропан (R290) для поєднання функцій опалення, вентиляції та кондиціювання.

Робоче місце водія стало повністю цифровим: кабіна укомплектована двома 12-дюймовими екранами, а панель приладів і рульова колонка отримали розширені діапазони регулювань. Рівень активної безпеки також значно зріс. Автобус захищений надміцним каркасом та набором розумних асистентів: системою автоматичного гальмування з розпізнаванням пішоходів (Preventive Brake Assist 2), бічними радарами контролю сліпих зон при маневруванні (Sideguard Assist 2) та камерою стеження за втомою водія (A2).

Mercedes-Benz eCitaro Фото: Mercedes-Benz

Офіційну світову прем'єру новинки заплановано на жовтень 2027 року в рамках автосалону Busworld Europe у Брюсселі. Серійний випуск стартує у 2028 році, що символічно збігатиметься з десятирічним ювілеєм появи найпершого покоління Mercedes-Benz eCitaro.

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