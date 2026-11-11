До 600 км на одном заряде: Mercedes-Benz представил в Мюнхене новое поколение рейсового электробуса eCitaro

В рамках мероприятия eMobility Days 3.0 в Мюнхене представили предсерийный прототип электрического автобуса Mercedes-Benz eCitaro нового поколения. В отличие от предыдущих моделей, новинка построена на совершенно новой архитектуре, изначально разработанной исключительно для пассажирского электротранспорта.

Об этом пишет издание "Автоцентр".

Mercedes-Benz eCitaro Фото: Mercedes-Benz

Экстерьер новинки получил оригинальные черты, отсылающие к историческим моделям бренда — легендарному автобусу O 321 и легковому семейству W123. Лицевая часть выделяется свежей решеткой радиатора и сложной трехсекционной светодиодной оптикой, объединяющей ходовые огни, поворотники и подфарники. Корма украшена запатентованными шестисекционными фонарями. Производитель предложит полностью переработанный модульный кузов в нескольких габаритах: три варианта для сугубо низкопольных городских модификаций (от 10,63 до 18,13 метра) и четыре версии формата Low Entry для пригородных маршрутов (от 10,63 до 14,68 метра).

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Mercedes-Benz eCitaro Фото: Mercedes-Benz

Вместо прежних аккумуляторов типа NMC теперь применяются современные литий-железо-фосфатные (LFP) батареи. Энергоемкость одного такого модуля равна 50 кВт·ч. Стандартные одиночные автобусы будут комплектоваться пакетами из 6–12 блоков, а сочлененные «гармошки» получат от 8 до 14 батарейных секций.

Городские низкопольные модификации оснащаются инновационным портальным мостом ZF AxTrax 2LF со встроенными в колеса двумя электромоторами. Их совокупная отдача выросла до 360 кВт по сравнению с 280 кВт у прошлого поколения. Благодаря возросшей мощности сочлененные версии теперь нуждаются лишь в одной ведущей оси, что позволило снизить массу транспортного средства почти на 750 килограммов. Даже одиночная модель с восемью LFP-блоками весит 13 050 кг, что на те же 750 кг легче предыдущей версии с пятью NMC-модулями. Уникальная фирменная система управления MMTI от Daimler Buses позволяет гибко регулировать рекуперацию энергии отдельно на каждом колесе, улучшая стабильность хода и продлевая жизнь тормозным механизмам.

Mercedes-Benz eCitaro Фото: Mercedes-Benz

В свою очередь, пригородные версии Low Entry приводятся в движение центральным электродвигателем, работающим в паре с мостом MB RO 440, что дает возможность разгоняться до 100 км/ч. Отказ от традиционного моторного отсека позволил сделать пол абсолютно ровным по всей площади салона. За комфортный микроклимат отвечает интегрированный комплекс ThexMO, использующий экологичный пропан (R290) для объединения функций отопления, вентиляции и кондиционирования.

Рабочее место водителя стало полностью цифровым: кабина укомплектована двумя 12-дюймовыми экранами, а приборная панель и рулевая колонка получили расширенные диапазоны регулировок. Уровень активной безопасности также существенно возрос. Автобус защищен сверхпрочным каркасом и набором умных ассистентов: системой автоматического торможения с распознаванием пешеходов (Preventive Brake Assist 2), боковыми радарами контроля слепых зон при маневрировании (Sideguard Assist 2) и камерой слежения за усталостью шофера (Attention Assist 2).

Mercedes-Benz eCitaro Фото: Mercedes-Benz

Официальная мировая премьера новинки запланирована на октябрь 2027 года в рамках автосалона Busworld Europe в Брюсселе. Серийный выпуск стартует в 2028 году, что символично совпадет с десятилетним юбилеем появления самого первого поколения Mercedes-Benz eCitaro.

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