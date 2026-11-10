Ловушка для богачей: названы 6 люксовых авто, которые постоянно ломаются и теряют в цене

Автоэксперты предупредили о шести моделях премиумкласса, которые могут обойтись владельцам слишком дорого. Среди главных недостатков – частые поломки, высокая стоимость ремонта, быстрое обесценивание и чрезмерно сложная электроника.

Об этом пишет издание GOBankingRates.

Высокая стоимость люксового авто не всегда гарантирует надежность и беспроблемную эксплуатацию. Издание пообщалось с двумя специалистами автомобильной отрасли, назвавшими модели, покупку которых не считают выгодной.

В список попали шесть автомобилей разных производителей.

Range Rover Sport

Внедорожник Range Rover Sport эксперты критикуют из-за частых неисправностей и дорогостоящего ремонта. По словам автомобильного специалиста Криса Пайла, запчасти для моделей Land Rover стоят дорого, а работы требуют больших затрат. К тому же, не все независимые мастерские берутся за их обслуживание, поэтому владельцам часто приходится обращаться к официальным дилерам.

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Range Rover Sport Фото: Topcars UA

Владелец ремонтной мастерской German Car Depot Алан Гелфанд также назвал Range Rover Sport одной из самых проблемных моделей для механиков. Среди распространенных неисправностей он выделил поломки пневматической подвески, сбои электроники и утечки масла. Стоимость устранения таких проблем может быть значительна.

BMW 7 Series

Флагманский седан BMW также попал в перечень из-за сложной электроники. По словам Гелфанда, современные версии 7 Series оснащены многочисленными технологическими системами, но их неисправности могут приводить к большим счетам за ремонт после завершения гарантии.

BMW 7 Series Фото: BMW

Проблемы с электроникой также оказывают негативное влияние на остаточную стоимость автомобиля. Поэтому собственники рискуют потерять значительную часть вложенных средств при перепродаже.

Mercedes-Benz CLS

Еще одна модель с дорогим обслуживанием – Mercedes-Benz CLS. Производство этого представительского седана было приостановлено в 2023 году.

Гелфанд объяснил, что у автомобиля проблемы с подвеской и электрическими системами. Частые неисправности увеличивают затраты на содержание, а высокая цена модели не всегда оправдывается ее практичностью по сравнению с другими автомобилями Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz CLS Фото: Mercedes-Benz

Крис Пайл также обратил внимание на проблемы с обслуживанием Mercedes-Benz C-Class. По его словам, автомобили этой серии регулярно попадают в мастерские из-за неисправностей как в салоне, так и под капотом.

Audi A3

Компактный автомобиль Audi A3 эксперт подверг критике недостаточную мощность двигателя. По мнению Пайла, модель создавалась с акцентом на комфорт и экономию горючего, однако ее динамические характеристики могут разочаровать водителей.

Audi A3 Фото: Audi

По его словам, даже гораздо более дешевые автомобили иногда предлагают лучшую производительность. Поэтому A3 не всегда оправдывает ожидания покупателей, выбирающих премиальную модель ради мощности и удовольствия от вождения.

Cadillac Escalade

Большой внедорожник Cadillac Escalade привлекает простором, емкостью и эффектным внешним видом. В то же время его габариты создают трудности при управлении, а расход горючего остается высоким.

Cadillac Escalade Фото: General Motors

Гелфанд также обратил внимание на качество отделки салона, которое, по его мнению, уступает европейским конкурентам. При этом затраты на владение автомобилем остаются значительными.

Пайл отдельно подверг критике быстрое обесценивание автомобилей Cadillac. По его оценке, после покупки новое авто может потерять около 15% стоимости уже в течение первого месяца. Через пять лет обесценение может достигнуть 60–70%. Эксперт отметил, что это усложняет дальнейшую продажу или обмен автомобиля.

Genesis GV80

Шестой моделью в списке стал роскошный кроссовер Genesis GV80. Основное замечание Пайла касается избыточного количества технологических функций, которые могут затруднять пользование автомобилем.

Среди них – система Mood Curator, которая помогает водителю расслабиться или взбодриться с помощью музыки, атмосферной подсветки и ароматизации салона.

Genesis GV80 Фото: Genesis

Эксперт признал, что GV80 имеет интересные технологии, в частности, систему обзора вокруг автомобиля для контроля слепых зон во время смены полосы движения. Однако множество дополнительных возможностей может оказаться неудобным для водителей, которым сложно разобраться с современной автомобильной электроникой.

Напомним, Mitsubishi Outlander нового поколения получит более выразительный дизайн и существенно модернизированную гибридную силовую установку, благодаря чему производитель рассчитывает укрепить свои позиции на конкурентном рынке.

В то же время BMW 3-й серии 2027 модельного года с индексом G50 начинает восьмое поколение культового седана. Это также первая модель, дизайн которой разработан в соответствии с новой фирменной стилистикой BMW Neue Klasse.