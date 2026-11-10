Пастка для багатіїв: названо 6 люксових авто, які постійно ламаються та втрачають у ціні

Автоексперти попередили про шість моделей преміумкласу, які можуть обійтися власникам надто дорого. Серед головних недоліків — часті поломки, висока вартість ремонту, швидке знецінення та надмірно складна електроніка.

Про це пише видання GOBankingRates.

Висока ціна люксового авто не завжди гарантує надійність і безпроблемну експлуатацію. Видання поспілкувалося з двома фахівцями автомобільної галузі, які назвали моделі, купівлю яких не вважають вигідною.

До списку потрапили шість автомобілів різних виробників.

Range Rover Sport

Позашляховик Range Rover Sport експерти критикують через часті несправності та дорогий ремонт. За словами автомобільного спеціаліста Кріса Пайла, запчастини для моделей Land Rover коштують дорого, а роботи потребують значних витрат. До того ж не всі незалежні майстерні беруться за їх обслуговування, тому власникам часто доводиться звертатися до офіційних дилерів.

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Range Rover Sport Фото: Topcars UA

Власник ремонтної майстерні German Car Depot Алан Гелфанд також назвав Range Rover Sport однією з найпроблемніших моделей для механіків. Серед поширених несправностей він виділив поломки пневматичної підвіски, збої електроніки та витоки оливи. Вартість усунення таких проблем може бути значною.

BMW 7 Series

Флагманський седан BMW також потрапив до переліку через складну електроніку. За словами Гелфанда, сучасні версії 7 Series оснащені численними технологічними системами, але їхні несправності можуть призводити до великих рахунків за ремонт після завершення гарантії.

BMW 7 Series Фото: BMW

Проблеми з електронікою також негативно впливають на залишкову вартість автомобіля. Через це власники ризикують втратити значну частину вкладених коштів під час перепродажу.

Mercedes-Benz CLS

Ще одна модель із дорогим обслуговуванням — Mercedes-Benz CLS. Виробництво цього представницького седана припинили у 2023 році.

Гелфанд пояснив, що автомобіль має проблеми з підвіскою та електричними системами. Часті несправності збільшують витрати на утримання, а висока ціна моделі не завжди виправдовується її практичністю порівняно з іншими автомобілями Mercedes-Benz.

Mercedes-Benz CLS Фото: Mercedes-Benz

Кріс Пайл також звернув увагу на проблеми з обслуговуванням Mercedes-Benz C-Class. За його словами, автомобілі цієї серії регулярно потрапляють до майстерень через несправності як у салоні, так і під капотом.

Audi A3

Компактний автомобіль Audi A3 експерт розкритикував за недостатню потужність двигуна. На думку Пайла, модель створювали з акцентом на комфорт і економію пального, однак її динамічні характеристики можуть розчарувати водіїв.

Audi A3 Фото: Audi

За його словами, навіть значно дешевші автомобілі іноді пропонують кращу продуктивність. Тому A3 не завжди виправдовує очікування покупців, які обирають преміальну модель заради потужності та задоволення від керування.

Cadillac Escalade

Великий позашляховик Cadillac Escalade приваблює простором, місткістю та ефектним зовнішнім виглядом. Водночас його габарити створюють труднощі під час керування, а витрата пального залишається високою.

Cadillac Escalade Фото: General Motors

Гелфанд також звернув увагу на якість оздоблення салону, яка, на його думку, поступається європейським конкурентам. При цьому витрати на володіння автомобілем залишаються значними.

Пайл окремо розкритикував швидке знецінення автомобілів Cadillac. За його оцінкою, після придбання нове авто може втратити близько 15% вартості вже протягом першого місяця. Через п'ять років знецінення може сягнути 60–70%. Експерт зазначив, що це ускладнює подальший продаж або обмін автомобіля.

Genesis GV80

Шостою моделлю у списку став розкішний кросовер Genesis GV80. Основне зауваження Пайла стосується надмірної кількості технологічних функцій, які можуть ускладнювати користування автомобілем.

Серед них — система Mood Curator, яка допомагає водієві розслабитися або підбадьоритися за допомогою музики, атмосферного підсвічування та ароматизації салону.

Genesis GV80 Фото: Genesis

Експерт визнав, що GV80 має цікаві технології, зокрема систему огляду навколо автомобіля для контролю сліпих зон під час зміни смуги руху. Однак велика кількість додаткових можливостей може виявитися незручною для водіїв, яким складно розібратися з сучасною автомобільною електронікою.

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