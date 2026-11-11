Элитное авто за бюджетные деньги: скандальная Toyota Land Cruiser вернется к дилеру
Государственное агентство по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины ввело мораторий на закупку премиальных автомобилей в подчиненных учреждениях. Решение было принято после общественного резонанса вокруг приобретения Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн для Службы восстановления во Львовской области.
О результатах проверок сообщил глава Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Иван Федоров.
По его словам, после появления информации о закупке автомобиля во Львовской области он поручил проверить учреждения, подчиняющиеся агентству. В ходе проверок проблемные закупки обнаружили не только во Львовской, но и в Харьковской области.
По результатам проверки во Львовской области автомобиль Toyota Land Cruiser вернут дилеру, а оплаченные за него 4,26 млн грн должны вернуть на счет.
В Харьковской области 6 ноября по поручению руководителя агентства упразднили тендер на закупку автомобиля. Таким образом, проверки привели к пересмотру закупок сразу в нескольких регионах.
Также в системе Государственного агентства восстановления был введен мораторий на приобретение премиальных автомобилей. По словам Ивана Федорова, соответствующие кадровые решения уже были приняты, однако конкретных должностных лиц и характер этих решений в сообщении не уточнили.
Глава агентства подчеркнул, что в качестве руководителя учреждения отвечает за работу всей системы. Он также отметил, что бюджетные средства должны использоваться на нужды граждан, защиту инфраструктуры и восстановление страны, а не на приобретение дорогих автомобилей.
Федоров отдельно поблагодарил журналистов, привлекших внимание к закупке Toyota Land Cruiser на Львовщине, и заявил, что разделяет возмущение общества из-за этой ситуации.
Ранее стало известно, что Honda планирует увеличить габариты своего популярного кроссовера.
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