Елітне авто за бюджетні гроші: скандальна Toyota Land Cruiser повернеться до дилера

Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України запровадило мораторій на закупівлю преміальних автомобілів у підпорядкованих установах. Рішення ухвалили після суспільного резонансу навколо придбання Toyota Land Cruiser за 4,26 млн грн для Служби відновлення у Львівській області.

Про результати перевірок повідомив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Іван Федоров.

За його словами, після появи інформації про закупівлю автомобіля на Львівщині він доручив перевірити установи, які підпорядковуються агентству. Під час перевірок проблемні закупівлі виявили не лише у Львівській, а й у Харківській області.

За результатами перевірки на Львівщині автомобіль Toyota Land Cruiser повернуть дилеру, а сплачені за нього 4,26 млн грн мають повернути на рахунок.

Закупівля Фото: Іван Федоров

У Харківській області 6 листопада за дорученням керівника агентства скасували тендер на закупівлю автомобіля. Таким чином, перевірки призвели до перегляду закупівель одразу в кількох регіонах.

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Також у системі Державного агентства відновлення запровадили мораторій на придбання преміальних автомобілів. За словами Івана Федорова, відповідні кадрові рішення вже ухвалили, однак конкретних посадовців і характер цих рішень у повідомленні не уточнили.

Toyota Land Cruiser 200 Фото: Roma Urraco

Голова агентства наголосив, що як керівник установи відповідає за роботу всієї системи. Він також зазначив, що бюджетні кошти мають використовувати на потреби громадян, захист інфраструктури та відновлення країни, а не на придбання дорогих автомобілів.

Федоров окремо подякував журналістам, які привернули увагу до закупівлі Toyota Land Cruiser на Львівщині, та заявив, що поділяє обурення суспільства через цю ситуацію.

Раніше стало відомо, що Honda планує збільшити габарити свого найпопулярнішого кросовера.

Окрім цього, автовиробник працює над новим поколінням гібридних авто, які відрізнятимуться підвищеною паливною економічністю.