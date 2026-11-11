Штраф до 3400 грн і позбавлення прав: у 2026 році планують запровадити нову систему покарань

Поріг порушення знизять до 10 км/год. Рада розглядає законопроєкт про посилення правил дорожнього руху.

Як повідомляє Driver, у 2026 році на українських водіїв чекає низка потенційних нововведень у Правилах дорожнього руху. Законопроект № 15348 пропонує запровадити прогресивну шкалу штрафів за перевищення швидкості та систему штрафних балів. Однак важливо розрізняти норми, що вже діють, та ті, що поки що перебувають на стадії розгляду у Верховній Раді.

Штрафи за перевищення швидкості: поточна ситуація та можливі зміни

Наразі штрафи за перевищення швидкості залишаються незмінними:

Більше ніж на 20 км/год — 340 грн.

Більше ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Якщо запропоновані зміни будуть ухвалені, поріг відповідальності знизять з 20 до 10 км/год, а максимальний штраф за новою шкалою може сягнути 3400 грн. Також обговорюється можливість тимчасового позбавлення прав за небезпечні порушення. Загальні обмеження швидкості поки що не змінилися: 50 км/год у населених пунктах, 90 км/год за їх межами, 110 км/год на дорогах із розділювальною смугою та 130 км/год на автомагістралях.

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Варто зазначити посилення контролю: у серпні 2026 року МВС повідомило про запуск ще 50 комплексів автофіксації, які контролюють дотримання швидкісного режиму та рух у смузі громадського транспорту (штраф за це порушення — 680 грн). При сплаті штрафу, накладеного за допомогою камери, у пільговий період надається знижка 50%.

Зміни щодо вантажівок та нові правила автоцивілки

Поріг відповідальності за перевищення швидкості знизять до 10 км/год Фото: На пенсії

З 9 квітня 2026 року набули чинності зміни, що стосуються насамперед вантажного транспорту. У Правилах дорожнього руху з’явилися поняття "контейнеровоз" і "контейнерні перевезення", а також встановлено нові норми допустимої маси для різних типів вантажівок на дорогах державного та місцевого значення. Для легкових автомобілів нових сезонних обмежень не вводили.

У сфері ОСАГО відбулися значні зміни. Запроваджено систему прямого врегулювання: тепер потерпілий у ДТП найчастіше звертається за виплатою до своєї страхової компанії, а не до компанії винуватця. Введено вільне ціноутворення на поліси, а страхові ліміти суттєво зросли:

До 250 тис. грн на одного потерпілого та до 1,25 млн грн на одну ДТП (за шкоду майну).

До 500 тис. грн на одного потерпілого та до 5 млн грн на одну ДТП (за шкоду життю та здоров’ю). Електронний поліс повністю прирівняний до паперового.

Технічний огляд та паркування

Чутки про запровадження обов’язкового технічного огляду для всіх приватних легкових автомобілів у 2026 році не підтвердилися. Техогляд, як і раніше, є обов’язковим лише для комерційного транспорту (вантажівок, автобусів, таксі, автомобілів, що перевозять небезпечні вантажі).

Штрафи за порушення правил паркування становлять від 340 до 1700 грн залежно від порушення. За паркування на місцях для осіб з інвалідністю загрожує штраф від 1020 до 1700 грн. Якщо автомобіль створює суттєві перешкоди, його можуть евакуювати, що спричинить додаткові витрати для власника.

Раніше ми писали про те, що водіям не доведеться платити 17 000 за перевищення швидкості: як пройшло голосування в парламенті.

А також в Україні може з’явитися окреме покарання за різні випадки перевищення швидкості: у Раді готують більш суворі правила для "гонщиків".