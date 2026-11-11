Штраф до 3400 гривен и лишение прав: в 2026 году планируют ввести новую систему наказаний

Порог нарушения снизят до 10 км/ч. Рада рассматривает законопроект об ужесточении ПДД.

Как сообщает Driver, в 2026 году украинских водителей ожидает ряд потенциальных нововведений в ПДД. Законопроект № 15348 предлагает ввести прогрессивную шкалу штрафов за превышение скорости и систему штрафных баллов. Однако важно различать уже действующие нормы и те, что пока находятся на стадии рассмотрения в Верховной Раде.

Штрафы за скорость: текущая ситуация и возможные изменения

На данный момент штрафы за превышение скорости остаются прежними:

Более чем на 20 км/ч — 340 грн.

Более чем на 50 км/ч — 1700 грн.

Если предложенные изменения будут приняты, порог ответственности снизят с 20 до 10 км/ч, а максимальный штраф по новой градации может достигнуть 3400 грн. Также обсуждается возможность временного лишения прав за опасные нарушения. Общие скоростные лимиты пока не менялись: 50 км/ч в населенных пунктах, 90 км/ч за их пределами, 110 км/ч на дорогах с разделительной полосой и 130 км/ч на автомагистралях.

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Стоит отметить усиление контроля: в августе 2026 года МВД сообщило о запуске еще 50 комплексов автофиксации, которые контролируют скоростной режим и движение по полосе общественного транспорта (штраф за это нарушение — 680 грн). При оплате штрафа с камеры в льготный период предоставляется скидка 50%.

Изменения для грузовиков и новые правила автогражданки

Порог ответственности за превышение скорости снизят до 10 км/ч Фото: На пенсии

С 9 апреля 2026 года вступили в силу изменения, касающиеся в первую очередь грузового транспорта. В ПДД появились понятия «контейнеровоз» и «контейнерные перевозки», а также установлены новые нормы допустимой массы для разных типов грузовиков на дорогах государственного и местного значения. Для легковых авто новых сезонных ограничений не вводили.

Значительные изменения произошли в сфере ОСАГО. Внедрена система прямого урегулирования: теперь пострадавший в ДТП чаще всего обращается за выплатой в свою страховую компанию, а не в компанию виновника. Введено свободное ценообразование на полисы, а страховые лимиты существенно возросли:

До 250 тыс. грн на одного потерпевшего и до 1,25 млн грн на одно ДТП (за ущерб имуществу).

До 500 тыс. грн на одного потерпевшего и до 5 млн грн на одно ДТП (за вред жизни и здоровью). Электронный полис полностью приравнен к бумажному.

Техосмотр и парковка

Слухи о введении обязательного техосмотра для всех личных легковых автомобилей в 2026 году не подтвердились. ОТК по-прежнему обязателен только для коммерческого транспорта (грузовиков, автобусов, такси, авто, перевозящих опасные грузы).

Штрафы за нарушение правил парковки варьируются от 340 до 1700 грн в зависимости от нарушения. За парковку на местах для лиц с инвалидностью грозит штраф от 1020 до 1700 грн. Если автомобиль создает существенные помехи, его могут эвакуировать, что повлечет дополнительные расходы для владельца.

Ранее мы писали о том, что водителям не придется платить 17 000 за быструю езду: как прошло голосование в парламенте.

А также в Украине может появиться отдельное наказание за разное превышение скорости: в Раде готовят более жесткие правила для "гонщиков".