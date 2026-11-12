Супермотор не для Європи: Subaru створює новий оппозитний двигун, незважаючи на перехід на електромобілі

Мета — 50 % теплової ефективності. Двигун внутрішнього згоряння ще покаже, на що здатний

Японські гіганти Toyota, Mazda та Subaru об’єдналися, щоб довести це. Кожен пішов своїм шляхом: Toyota розробляє компактні "четвірки", Mazda працює над ротором і новим Skyactiv-Z, а Subaru залишається вірною своєму улюбленому оппозитному двигуну. І ось тепер марка розкрила карти, продемонструвавши напрацювання щодо нового сімейства. Про це пише Motor1.

Головне завдання інженерів — радикально підвищити ефективність "боксера", не зіпсувавши його фірмовий характер. Конструкцію кардинально змінювати не стали і зосередилися на вихрових потоках у циліндрах, які змушують паливно-повітряну суміш перемішуватися набагато швидше й однорідніше ще до моменту іскроутворення. Журналістам японського Motor-Fan навіть показали попередні результати. Новий агрегат, незважаючи на короткохідність, генерує завихрення ефективніше за всі бенчмарк-двигуни конкурентів.

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Більше того, Subaru впровадила тривимірний аналіз горіння, що дозволяє надзвичайно точно прогнозувати поширення полум’я в камері, запобігати детонації на самому початку та оптимізувати процес згоряння. Як підсумок — прототип нового турбодвигуна з безпосереднім уприскуванням працює в зоні високої теплової ефективності, яка вдвічі ширша, ніж у нинішнього атмосферного двигуна для гібридів, таким чином автомобіль економитиме паливо не тільки в ідеальних умовах, а й у реальних нерівномірних режимах руху.

Але 50 % ККД так просто не досягти. Японці випробовують турбіну зі змінною геометрією (VGT), щоб усунути "турбояму", хоча самі ж визнають, що гібридна система впорається з цим не гірше. Паралельно тестується робота за циклом Міллера: зміна фаз впуску покращує співвідношення ступенів стиснення та розширення, попутно знижуючи температуру вихлопу. Це робить впровадження примхливої VGT більш реальним і дешевим. Але й цього замало: у хід може піти технологія передкамерного запалювання, яку нещодавно випробувала BMW на своїх європейських "емках".

Коли чекати дива? Точних термінів немає. 50 % теплової ефективності — це поки що скоріше напрямок, ніж підтверджена характеристика. І саме в цьому криється головний парадокс. Поки інженери рятують оппозитнік, маркетологи засудили бензинові Subaru в Європі. До 2028 року марка перейде там на чисту електротягу. Тож насолоджуватися новим суперефективним двигуном можна буде де завгодно, але не в Старому Світі.

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