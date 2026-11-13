Замість Джеймса Бонда: Aston Martin став офіційним партнером франшизи Star Wars

Люксовий автомобільний бренд змінив свій звичний кінематографічний напрям. У 2027 році компанія презентує низку спільних проєктів, які поєднають британський дизайн із космічним сторітеллінгом.

Британський бренд Aston Martin замінює шпигунський смокінг Джеймса Бонда на мантію джедая. Автовиробник підписав офіційну угоду з Lucasfilm та Disney Consumer Products, ставши ключовим партнером у святкуванні 50-річного ювілею всесвіту "Зоряних воєн". Масштабна колаборація стартує в січні 2027 року. Цей союз поєднає філософію елітного автомобільного дизайну та глибокий сторітеллінг легендарної космічної саги, повідомляє Motor1.

Подробиці спільних проєктів поки що тримаються в суворій таємниці. Представники бренду обіцяють розкрити всі деталі лише на початку 2027 року. Ювілейна програма розписана на дванадцять місяців уперед, вона включає випуск ексклюзивного мерчу, проведення фанатських івентів, запуск оновлених атракціонів у парках Disney та тріумфальне повернення оригінального фільму 1977 року на великі екрани. Роль британських інженерів у цій феєрії залишається загадкою.

Видео дня

Співпраця між Aston Martin та Star Wars розпочнеться у січні 2027 року

Жодного негайного анонсу спеціальних версій не передбачається, виробничий календар у Гейдоні зараз переповнений. Усі ресурси спрямовані на доопрацювання екстремального родстера Valhalla Spider та запуск оновленого спортивного кросовера DBX S. Будь-якому лімітованому гіперкару в стилі "Зоряних воєн" доведеться відвойовувати собі місце в цій жорсткій виробничій сітці.

Однак перші натяки з’явилися ще навесні. У березні 2024 року юристи Aston Martin подали заявку на реєстрацію товарного знака Venator, саме так у фантастичному всесвіті називалися важкі зоряні руйнівники Галактичної Республіки класу "Венатор", які фігурували у фільмі "Помста ситхів". Такий крок є абсолютно нетиповим для марки, яка десятиліттями тісно асоціювалася виключно з автомобілями Агента 007. Чи буде це повноцінний трековий болід, спеціальний пакет стилізації чи просто серія дизайнерських ескізів — покаже наступний рік.

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про унікальний суперкар Ferrari CZ26, який було випущено в єдиному екземплярі.

А також Фокус розповідав про лімітований суперкар Audi Nuvolari з гібридним двигуном V8, вартість якого оцінили у 700 тисяч доларів.