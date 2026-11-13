Вместо Джеймса Бонда: Aston Martin стал официальным партнером франшизы Star Wars

Люксовый автомобильный бренд сменил свой привычный кинематографический вектор. В 2027 году компания представит ряд совместных коллабораций, которые объединят британский дизайн с космическим сторителлингом.

Британская марка Aston Martin меняет шпионский смокинг Джеймса Бонда на мантию джедая. Автопроизводитель подписал официальное соглашение с Lucasfilm и Disney Consumer Products, став ключевым партнером в праздновании 50-летнего юбилея вселенной «Звездных войн». Масштабная коллаборация стартует в январе 2027 года.. Этот союз объединит философию элитного автомобильного дизайна и глубокий сторителлинг легендарной космической саги, сообщает Motor1.

Специфика совместных проектов пока держится под строгим секретом. Представители бренда обещают раскрыть все детали лишь в начале 2027 года. Юбилейная программа расписана на двенадцать месяцев вперед, она включает в себя выпуск эксклюзивного мерча, проведение фанатских ивентов, запуск обновленных аттракционов в парках Disney и триумфальное возвращение оригинального фильма 1977 года на большие экраны. Роль британских инженеров в этой феерии остается загадкой.

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Сотрудничество Aston Martin и Star Wars начинается в январе 2027 года

Никакого немедленного анонса спецверсий не предвидится, производственный календарь в Гейдоне сейчас трещит по швам. Все ресурсы брошены на доводку экстремального родстера Valhalla Spider и запуск обновленного спорт-кроссовера DBX S. Любому лимитированному гиперкару в стилистике «Звездных войн» придется отвоевывать себе место в этой жесткой производственной сетке.

Однако первые намеки появились еще весной. В марте 2024 года юристы Aston Martin подали заявку на регистрацию товарного знака Venator, именно так в фантастической вселенной назывались тяжелые звездные разрушители Галактической Республики класса «Венатор», которые фигурировали в фильме «Месть ситхов». Подобный ход совершенно нетипичен для марки, которая десятилетиями плотно ассоциировалась исключительно с автомобилями Агента 007. Будет ли это полноценный трековый болид, особый пакет стайлинга или просто серия дизайнерских скетчей — покажет следующий год.

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