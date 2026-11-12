$700 тысяч за Audi: компания выпустит всего 499 этих суперкаров, ждать их придется до 2028 года

Audi Nuvolari получила официальную цену для американского рынка — 700 000 долларов (примерно 29 млн грн) без учета доставки. Из 499 запланированных экземпляров в США поступят лишь 182, а первые поставки ожидаются в 2028 году.

Об этом пишет издание Car and Driver.

Новый суперкар Audi Nuvolari впервые был представлен в июне 2026 года. Модель получила необычный бруталистский дизайн и стала преемником R8, производство которого завершилось в 2023 году. В отличие от предшественника, новинка будет выпущена ограниченной серией — всего планируется изготовить лишь 499 автомобилей.

Американским покупателям достанется 182 экземпляра. Минимальная стоимость каждого составит 700 тысяч долларов (примерно 29 млн грн). В цену не входит плата за доставку, размер которой Audi пока не объявила.

Audi Nuvolari Фото: Audi

Суперкар оснащен силовой установкой на базе 4,0-литрового двигателя V8 с двойным турбонаддувом, заимствованного у Lamborghini Temerario. Бензиновый агрегат мощностью 789 к. с. работает в сочетании с тремя электродвигателями. Совокупная мощность системы составляет 987 к. с.

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Согласно заявленным характеристикам, Audi Nuvolari разгоняется с места до 97 км/ч за 2,5 секунды. Максимальная скорость достигает 349 км/ч. Благодаря таким показателям модель станет самым мощным и самым быстрым серийным автомобилем в истории Audi.

Audi Nuvolari Фото: Audi

Покупатели смогут довольно широко персонализировать внешний вид автомобиля. Производитель предлагает более 50 вариантов глянцевой окраски кузова и ещё 10 матовых цветов. По желанию можно оставить карбоновые кузовные панели без окраски, полностью раскрыв текстуру материала. Для тормозных суппортов предусмотрено 13 цветовых вариантов.

Первым владельцам придётся набраться терпения: поставки Audi Nuvolari в США начнутся только в первой половине 2028 года. К тому времени производитель должен завершить подготовку к выпуску ограниченной серии суперкара.

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