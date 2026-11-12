$700 тисяч за Audi: компанія випустить лише 499 цих суперкарів, чекати їх доведеться до 2028 року

Audi Nuvolari отримав офіційну ціну для американського ринку — $700 000 (приблизно 29 млн грн) без урахування доставки. З 499 запланованих екземплярів до США потраплять лише 182, а перші поставки очікуються у 2028 році.

Про це пише видання Car and Driver.

Новий суперкар Audi Nuvolari вперше показали у червні 2026 року. Модель отримала незвичайний бруталістський дизайн і стала наступником R8, виробництво якого завершилося у 2023 році. На відміну від попередника, новинка буде випущена обмеженою серією — загалом планують виготовити лише 499 автомобілів.

Американським покупцям дістанеться 182 екземпляри. Мінімальна вартість кожного становитиме $700 тисяч (приблизно 29 млн грн). Ціна не включає плату за доставку, розмір якої Audi поки не оголосила.

Audi Nuvolari Фото: Audi

Суперкар оснащений силовою установкою на основі 4,0-літрового двигуна V8 із подвійним турбонаддувом, запозиченого у Lamborghini Temerario. Бензиновий агрегат потужністю 789 к. с. працює разом із трьома електромоторами. Сукупна віддача системи становить 987 к. с.

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За заявленими характеристиками, Audi Nuvolari розганяється з місця до 97 км/год за 2,5 секунди. Максимальна швидкість сягає 349 км/год. Завдяки таким показникам модель стане найпотужнішим і найшвидшим серійним автомобілем в історії Audi.

Audi Nuvolari Фото: Audi

Покупці зможуть доволі широко персоналізувати зовнішність автомобіля. Виробник пропонує понад 50 варіантів глянцевого забарвлення кузова та ще 10 матових кольорів. За бажанням можна залишити карбонові кузовні панелі без фарбування, повністю відкривши текстуру матеріалу. Для гальмівних супортів передбачено 13 варіантів кольору.

Першим власникам доведеться запастися терпінням: поставки Audi Nuvolari у США розпочнуться лише в першій половині 2028 року. До того часу виробник має завершити підготовку до випуску обмеженої серії суперкара.

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