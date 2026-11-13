Удар по Maybach, флагман iX7 та доступний електромобіль: BMW готує 10 прем'єр на 2027 рік

У 2027 році баварський бренд випустить на ринок 10 нових автомобілів, серед яких 800-сильний M3 EV, флагманський iX7 та ультралюксова Alpina 7 Series.

Баварська марка набирає шалених обертів. BMW впевнено випереджає Mercedes-Benz за обсягами глобальних продажів з 2021 року, але німці явно не планують спочивати на лаврах. У 2027 році бренд готує найагресивнішу продуктову інтервенцію у своїй історії. На конвеєр вийдуть одразу 10 нових моделей, що охоплюють весь спектр ринку — від базового електрокара i1 до розкішного седана Alpina 7 Series і монструозного 800-сильного електричного M3. Платформи з ДВС поки що залишаються в строю, але технологічним локомотивом остаточно стає інноваційна архітектура Neue Klasse, повідомляє Motor1.

Давайте переглянемо весь список майбутніх баварських прем’єрів:

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BMW i1: базова версія із заднім приводом

Доступний базовий електромобіль з’явиться вже незабаром. Нова модель i1 отримає спеціальну платформу для електромобілів. Головний сюрприз: хетчбек повернеться до класичного заднього приводу. Лінійка модифікацій включатиме версії 20 і 30, а для поціновувачів повного приводу запропонують двомоторні 30 xDrive і 40. На вершині лінійки розміститься потужна M50 xDrive.

Нова модель i1 отримає спеціальну платформу для електромобілів Фото: ev-route

X1 та iX1: два шляхи розвитку

Кросовери чекає розмежування. Бензиновий X1 чекає лише плановий косметичний рестайлінг. А ось його електричний побратим iX1 одразу перейде до наступного покоління. Він перейде на платформу Neue Klasse з інноваційними циліндричними акумуляторними елементами. Це обіцяє радикально прискорену зарядку та значно збільшений запас ходу.

BMW iX1 перейде на платформу Neue Klasse Фото: ev-route

X2 та iX2: консервативний фейсліфтинг

Купеподібним кросоверам пощастило менше. Мабуть, фінансовий відділ вирішив, що продажі в цій ніші не окуплять перенесення автомобіля на платформу Neue Klasse. Обидві версії залишаться на старій архітектурі, обмежившись еволюційним оновленням кузова та новим мінімалістичним салоном без звичної шайби iDrive.

BMW iX2 залишиться на старій архітектурі Фото: Motor1.com

BMW i3 Touring: універсал на акумуляторній батареї

Чутки про кінець універсалів сильно перебільшені. Електрична "трійка" i3 отримає практичну версію Touring із довгим дахом. Технічні характеристики залишаться незмінними. Аеродинаміка дещо погіршиться заради місткого багажника, але це точно не зупинить шанувальників практичного формату.

Електроуніверсал i3 Touring отримає довгий дах Фото: topgir.com.ua

BMW M3 EV: електричний хардкор

Перший повноцінний електричний M3. Це буде безкомпромісний чотиримоторний "снаряд" потужністю близько 800 к.с. з індивідуально спроектованою батареєю. Інженери обіцяють реалістичну імітацію перемикання передач та синтезований звук двигуна. Важкий вуглепластик замінять композитами з натуральних волокон льону. Бензиновий M3 з рядним "шісткою" нікуди не зникне — версія з ДВС запланована на 2028 рік.

BMW M3 EV матиме потужність близько 800 к.с. Фото: Motor1.com

BMW X3 M EV: жодних компромісів

Повна відмова від бензину. Звичайного X3 M більше не буде. Спортивний кросовер буде оснащений чотиримоторною установкою від M3, величезною батареєю на 100 кВт⋅год та можливістю жорсткого відключення передньої осі для дрифту на задньому приводі.

BMW X3 M EV відмовиться від бензину Фото: Motor1.com

BMW X4 M EV: крос-купе з електроприводом

Електричний X3 M отримає версію з похилим дахом. Бензиновий X4 у цьому поколінні більше не випускатимуть. Потужні кросовери отримають унікальну оптику: специфічні кубічні ліхтарі по кутах бампера та жовті габаритні вогні у стилі автомобілів для гонок на витривалість.

BMW X4 M EV отримає версію з похилим дахом Фото: Motor1.com

BMW 5 серії: радикальний рестайлінг

На "п’ятірку" чекають наймасштабніші зміни за всю 54-річну історію. Салон версій із ДВС, плагін-гібрида M5 та електромобіля i5 перероблять відповідно до суворих стандартів Neue Klasse. З’явиться величезний центральний тачскрін, проекція на всю ширину лобового скла, а також відбудеться повна відмова від фізичних кнопок.

На BMW 5 Series чекають великі зміни Фото: topgir.com.ua

BMW X7 та iX7: флагман змінює напрямок

На вершині модельного ряду займе місце друге покоління X7. Гігантська решітка радіатора та суперечлива двоярусна оптика залишаться на місці, але вперше в лінійці з'явиться потужний 100% електричний iX7. А ось плагін-гібрида для цієї платформи поки що не передбачається.

Гігантська решітка радіатора залишиться у BMW X7 та iX7

BMW Alpina 7 Series: удар по Maybach

Alpina готує надзвичайно розкішну відповідь Mercedes-Maybach. Ексклюзивний седан отримає форсований двигун V8, фірмові 20-спицеві диски та унікальне преміальне оздоблення. Легендарного V12 більше не буде — за ним тепер доводиться звертатися лише до Rolls-Royce Ghost або Phantom.

BMW Alpina 7 Series складе конкуренцію Maybach Фото: topgir.com.ua

Нагадаємо, що нещодавно ми писали про новий електричний кросовер-купе BMW iX4, який оснащено двома двигунами із сумарною потужністю 463 к.с.

А також Фокус розповідав про початок виробництва бензинового седана BMW 3 Series восьмого покоління.