Удар по Maybach, флагман iX7 и доступный электрокар: BMW готовит 10 премьер на 2027 год

В 2027 году баварский бренд выкатит на рынок 10 новых автомобилей, среди которых 800-сильный M3 EV, флагманский iX7 и ультралюксовая Alpina 7 Series.

Баварская машина набирает бешеные обороты. BMW уверенно обходит Mercedes-Benz по глобальным продажам с 2021 года, но почивать на лаврах немцы явно не планируют. В 2027 году бренд готовит самую агрессивную продуктовую интервенцию в своей истории. На конвейер встанут сразу 10 новых моделей, охватывающих весь спектр рынка — от базового электрокара i1 до роскошного седана Alpina 7 Series и монструозного 800-сильного электрического M3. ДВС-платформы пока остаются в строю, но технологическим локомотивом окончательно становится инновационная архитектура Neue Klasse, сообщает Motor1.

Пройдемся по всему списку будущих баварских премьер:

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BMW i1: начальная ступень с задним приводом

Доступный базовый электрокар появится уже скоро. Новая модель i1 получит выделенную EV-платформу. Главный сюрприз: хэтчбек вернется к классическому заднему приводу. Линейка модификаций будет включать версии 20 и 30, а для любителей полного привода предложат двухмоторные 30 xDrive и 40. На вершине разместится заряженная M50 xDrive.

Новая модель i1 получит выделенную EV-платформу Фото: ev-route

X1 и iX1: два пути развития

Кроссоверы ждет разделение. Бензиновый X1 ждет лишь плановый косметический рестайлинг. А вот его батарейный брат iX1 перепрыгнет сразу в следующее поколение. Он переедет на платформу Neue Klasse с инновационными цилиндрическими ячейками батарей. Это обещает радикально ускоренную зарядку и сильно увеличенный запас хода.

BMW iX1 переедет на платформу Neue Klasse Фото: ev-route

X2 и iX2: консервативный фейслифтинг

Купеобразным кроссоверам повезло меньше. Видимо, финансовый отдел решил, что продажи этой ниши не окупят перенос машины на платформу Neue Klasse. Обе версии останутся на старой архитектуре, ограничившись эволюционной подтяжкой кузова и новым минималистичным салоном без привычной шайбы iDrive.

BMW iX2 останется на старой архитектуре Фото: Motor1.com

BMW i3 Touring: батарейный универсал

Слухи о смерти универсалов сильно преувеличены. Электрическая «трешка» i3 обзаведется практичной версией Touring с длинной крышей. Техника останется прежней. Аэродинамика слегка пострадает ради вместительного багажника, но фанатов практичного формата это точно не остановит.

Батарейный универсал i3 Touring обзаведется длинной крышей Фото: topgir.com.ua

BMW M3 EV: электрический хардкор

Первый полноценный электрический M3. Это будет бескомпромиссный четырехмоторный снаряд мощностью около 800 л.с. с индивидуально спроектированной батареей. Инженеры обещают честную имитацию переключений передач и синтезированный звук мотора. Тяжелый углепластик заменят композитами из натуральных волокон льна. Бензиновый M3 с рядной «шестеркой» никуда не исчезнет — ДВС-версия запланирована на 2028 год.

BMW M3 EV получит мощность около 800 л.с. Фото: Motor1.com

BMW X3 M EV: никаких компромиссов

Полный отказ от бензина. Обычного X3 M больше не будет. Спортивный кроссовер вооружится четырехмоторной установкой от M3, огромной батареей на 100 кВт⋅ч и возможностью жесткого отключения передней оси для дрифта на заднем приводе.

BMW X3 M EV откажется от бензина Фото: Motor1.com

BMW X4 M EV: кросс-купе на электротяге

Электрический X3 M получит версию с покатой крышей. Бензинового X4 в этом поколении производить больше не будут. Заряженным кроссоверам достанется уникальная оптика: специфические кубические фонари по углам бампера и желтые ходовые огни в стиле машин для гонок на выносливость.

BMW X4 M EV получит версию с покатой крышей Фото: Motor1.com

BMW 5 Series: радикальный рестайлинг

«Пятерку» ждут самые масштабные изменения за всю 54-летнюю историю. Салон ДВС-версий, плагин-гибрида M5 и батарейного i5 перекроят под строгие стандарты Neue Klasse. Появится огромный центральный тачскрин, проекция во всю ширину лобового стекла и произойдет тотальный отказ от физических кнопок.

BMW 5 Series ждут большие изменения Фото: topgir.com.ua

BMW X7 и iX7: флагман меняет вектор

На вершине модельной цепи обоснуется второе поколение X7. Гигантская решетка радиатора и спорная двухэтажная оптика останутся на месте, но впервые в линейке появится тяжелый 100% электрический iX7. А вот плагин-гибрида для этой платформы до сих пор не предвидится.

Гигантская решетка радиатора останется в BMW X7 и iX7

BMW Alpina 7 Series: удар по Maybach

Alpina готовит ультра-роскошный ответ для Mercedes-Maybach. Эксклюзивный седан получит форсированный V8, фирменные 20-спицевые диски и уникальную премиальную отделку. Легендарного V12 больше не будет — за ним теперь обращаются только к Rolls-Royce Ghost или Phantom.

BMW Alpina 7 Series составит конкуренцию Maybach Фото: topgir.com.ua

Напомним, что недавно мы писали про новый электрический кроссовер-купе BMW iX4, который оснастили двумя моторами с суммарной отдачей 463 л.с.

А также Фокус рассказывал про старт производства бензинового седана BMW 3 Series восьмого поколения.