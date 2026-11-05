BMW вернула легенду на конвейер: новую 3 Series уже собирают, и это только начало

BMW запустила серийное производство нового поколения 3 Series на заводе в Дингольфинге, Германия. Выпуск бензиновых моделей перенесли из Мюнхена, который теперь будет специализироваться на электромобилях.

Об этом пишет издание Autoblog.

Премьера восьмого поколения BMW 3 Series состоялась чуть больше месяца назад. Производство уже набирает обороты в Европе, где компания ранее объявила цены и комплектации новой модели.

BMW 3-й серии Фото: BMW

Новая 3 Series получила индекс G50 и построена на усовершенствованной платформе предыдущей модели. Электромобиль BMW i3, дебютировавший вместе с ней, имеет отдельную платформу NA0, разработанную специально для электромобилей.

Производство 3 Series вернулось в Динггольфинг спустя более 20 лет. Ранее завод выпускал преимущественно более крупные модели BMW 5 Series и 7 Series. В то же время Мюнхен станет исключительно площадкой для производства электромобилей.

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BMW 3-й серии Фото: BMW

В Северной Америке новый BMW 3 Series пока не был представлен с окончательными техническими характеристиками. Ожидается, что автомобили появятся на рынке США в первом квартале 2027 года в качестве моделей 2028 года.

Среди ожидаемых версий — M350. Также BMW может предложить базовую модель 330, поскольку компания отказалась от буквы "i" в обозначениях своих бензиновых моделей. Кроме того, производитель анонсировал появление плагин-гибридной версии, однако её название и характеристики пока не раскрыл.

BMW 3-й серии Фото: BMW

Ранее BMW представила седан 3 Series восьмого поколения.

Кроме того, производитель модернизировал BMW X3 M50 xDrive. Кроссовер получил дополнительную мощность, а перечень доступного оборудования пополнился пакетом Black Package.