BMW повернула легенду на конвеєр: новий 3 Series уже збирають, і це лише початок

BMW запустила серійне виробництво нового покоління 3 Series на заводі в Дінгольфінгу, Німеччина. Випуск бензинових моделей перенесли з Мюнхена, який тепер спеціалізуватиметься на електромобілях.

Про це пише видання Autoblog.

Прем'єра восьмого покоління BMW 3 Series відбулася трохи більше ніж місяць тому. Виробництво вже набирає обертів у Європі, де компанія раніше оголосила ціни та комплектації новинки.

BMW 3 Series Фото: BMW

Новий 3 Series отримав індекс G50 і побудований на вдосконаленій платформі попередньої моделі. Електричний BMW i3, який дебютував разом із ним, має окрему платформу NA0, розроблену спеціально для електромобілів.

Виробництво 3 Series повернулося до Дінгольфінга після понад 20 років. Раніше завод випускав переважно більші моделі BMW 5 Series і 7 Series. Водночас Мюнхен стане виключно майданчиком для виробництва електричних авто.

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BMW 3 Series Фото: BMW

У Північній Америці новий BMW 3 Series поки не представили в остаточних специфікаціях. Очікується, що автомобілі з'являться на ринку США у першому кварталі 2027 року як моделі 2028 року.

Серед очікуваних версій — M350. Також BMW може запропонувати базову модель 330, оскільки компанія відмовилася від літери "i" у позначеннях своїх бензинових моделей. Крім того, виробник анонсував появу плагін-гібридної версії, однак її назву та характеристики ще не розкрив.

BMW 3 Series Фото: BMW

Раніше BMW презентувала седан 3 Series восьмого покоління.

Крім того, виробник модернізував BMW X3 M50 xDrive. Кросовер отримав додаткову потужність, а перелік доступного оснащення поповнився пакетом Black Package.