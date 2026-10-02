BMW X3 M50 стал еще мощнее: кроссовер получил новый Black Package (фото)

Пока основное внимание автомира приковано к электрическому кроссоверу Neue Klasse BMW iX3, баварцы не забывают и о классическом X3 с ДВС. На днях компания обновила флагманскую версию X3 M50 xDrive, добавив ей мощности и представив новый опциональный стилистический пакет Black Package.

Главные изменения модели 2027 года скрыты под капотом. Кроссовер сохранил 3,0-литровый мягкогибридный турбодвигатель с шестью цилиндрами, но его мощность увеличили на 44 л.с. — до 443 л.с. (326 кВт), что соответствует показателям нового седана M350, пишет CarScoops.

Флагманский кроссовер BMW X3 M50 xDrive с пакетом Black Package Фото: carscoops.com

Дополнительная мощность позволяет X3 M50 xDrive разгоняться до "сотки" за 4,4 секунды. Это на 0,2 секунды быстрее, чем у предшественника, и всего на 0,3 секунды медленнее, чем у снятого с производства X3 M Competition. Кроме того, обновленный двигатель теперь соответствует строгим экологическим стандартам Евро-7, что гарантирует ему присутствие на европейском рынке еще на долгие годы.

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Пакет Black Package: агрессия в деталях

Наряду с увеличением мощности BMW подготовила опциональный пакет Black Package, разработанный специально для X3 M50 xDrive. Он сохраняет стандартные бамперы M Sport и четыре выхлопных патрубка, но дополняет их черными 22-дюймовыми дисками и глянцево-черными суппортами. Также на кузове появились черные шильдики с серебристым контуром.

Салон обновленного BMW X3 M50 xDrive с элементами пакета Black Package Фото: carscoops.com

Для тех, кто хочет еще более аэродинамичный обвес, по-прежнему доступны детали из каталога M Performance.

В салоне Black Package предлагает отделку черной алькантарой от BMW Individual: ею обтянуты приборная панель, дверные карты, части сидений и центральный подлокотник. Обивка сидений выполнена из материала Veganza с контрастной синей строчкой, а на подголовниках появился тисненый логотип M. Дополняют интерьер черные коврики с синей окантовкой, кожаный руль M и хрустальные элементы управления CraftedClarity.

Что нового во всей линейке X3

Помимо топовой версии M50 xDrive, BMW обновила и базовые модификации модельного ряда:

перед мультимедийным дисплеем появилось мягкое покрытие из ПВХ Softskin;

обновили прострочку передней панели и ручку перчаточного ящика;

расширили фоновую подсветку салона;

в версиях M Sport и M Performance устанавливаются темно-серебристые пороги с черными эмблемами M;

модификации X3 30e xDrive и M50 xDrive получили защитную накладку из нержавеющей стали на пороге багажника;

базовый четырехцилиндровый двигатель в версии X3 20 xDrive также привели в соответствие с экологическими нормами Евро-7.

Напомним, Aston Martin представила новый DBX GT с уникальным салоном.

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