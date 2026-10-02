BMW X3 M50 став ще потужнішим: кросовер отримав новий Black Package (фото)

Поки основна увага автосвіту прикута до електричного кросовера Neue Klasse BMW iX3, баварці не забувають і про класичний X3 із ДВЗ. Днями компанія оновила флагманську версію X3 M50 xDrive, додавши їй табун коней та представивши новий опціональний пакет стилізації Black Package.

Головні зміни моделі 2027 року приховані під капотом. Кросовер зберіг 3,0-літрову м'якогібридну турбошістку, але її віддачу наростили на 44 к.с. — до 443 к.с. (326 кВт), що відповідає показникам нового седана M350, пише CarScoops.

Флагманський кросовер BMW X3 M50 xDrive з пакетом Black Package Фото: carscoops.com

Додатковий табун коней дозволяє X3 M50 xDrive розмінювати "сотку" за 4,4 секунди. Це на 0,2 секунди швидше за попередника й лише на 0,3 секунди повільніше за знятий з конвеєра X3 M Competition. Крім того, оновлений мотор тепер відповідає суворим екостандартам Євро-7, що гарантує йому присутність на ринку Європи ще на роки.

Пакет Black Package: агресія у деталях

Разом зі збільшенням потужності BMW підготувала опціональний пакет Black Package, розроблений спеціально для X3 M50 xDrive. Він зберігає стандартні бампери M Sport та чотири патрубки вихлопу, але додає чорні 22-дюймові диски та глянцево-чорні супорти. Також на кузові з'явилися чорні шильдики зі сріблястим контуром.

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Салон оновленого BMW X3 M50 xDrive з елементами пакету Black Package Фото: carscoops.com

Для тих, хто прагне ще більше аеродинамічного обвісу, залишаються доступними деталі з каталогу M Performance.

У салоні Black Package пропонує оздоблення чорною алькантарою від BMW Individual: нею обтягнули передню панель, двері, частини сидінь та центральний підлокітник. Оббивка крісел виконана з матеріалу Veganza з контрастним синім простроченням, а на підголівниках з'явилося тиснення логотипів M. Доповнюють інтер'єр чорні килимки із синьою окантовкою, шкіряне кермо M та кришталеві елементи керування CraftedClarity.

Що нового у всій лінійці X3

Крім топової версії M50 xDrive, BMW оновила й базові модифікації сімейства:

перед дисплеєм мультимедіа з'явилося м'яке покриття PVC Softskin;

освіжили прострочку передньої панелі й ручку бардачка;

розширили фонове підсвічування салону;

у версіях M Sport та M Performance встановлюють темно-сріблясті пороги з чорними емблемами M;

модифікації X3 30e xDrive та M50 xDrive отримали захисну накладку з нержавійки на порозі багажника;

базовий чотирициліндровий мотор у версії X3 20 xDrive також підтягнули під екологічні норми Євро-7.

Нагадаємо, Aston Martin представила новий DBX GT з особливим салоном.

Крім того, новий кросовер Mitsubishi Outlander відрізнятиметься сміливим дизайном і значно вдосконаленою гібридною силовою установкою, що допоможе бренду утримати свої позиції в конкурентній боротьбі.