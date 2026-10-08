BMW рассекретила iX4: электрическое купе с 603 силами и разгоном за 3,9 секунды
BMW представила новый электрический кроссовер-купе iX4 2027 модельного года. Базовая версия iX4 50 xDrive будет иметь мощность 463 к.с., запас хода до 689 км по оценке автопроизводителя и стартовую цену от $66 200.
Об этом пишет издание Jalopnik.
Новый BMW iX4 стал третьим серийным представителем электрической линейки Neue Klasse. По конструкции он представляет собой купеобразную версию электрического кроссовера iX3. Автомобили имеют одинаковую длину, ширину и колесную базу, а главное отличие заключается в форме кузова.
Самая заметная особенность iX4 — наклонная крыша. BMW сделала её более стремительной и клиновидной, чем у предыдущих кроссоверов-купе этого бренда. Вместо большого спойлера над задним стеклом новинка получила небольшой элемент на крышке багажника.
Коэффициент аэродинамического сопротивления iX4 составляет 0,22. BMW заявляет, что версия 50 xDrive с аккумулятором емкостью 112,2 кВт·ч сможет проехать до 689 км по собственным оценкам компании. Для сравнения: официальный показатель iX3 50 xDrive в США составляет около 698 км по циклу EPA.
Аккумулятор поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 400 кВт. По данным BMW, за 10 минут можно увеличить запас хода примерно на 296 км, а зарядить аккумулятор с 10% до 80% — за 21 минуту.
BMW iX4 50 xDrive оснащён двумя электродвигателями и полным приводом. Суммарная мощность составляет 463 л.с., а максимальный крутящий момент — 475 фунт-фут, или около 644 Нм. Разгон от 0 до 97 км/ч занимает 4,7 секунды.
Позже к линейке присоединится спортивная версия iX4 M60. Ее мощность составит 603 к.с. и 645 фунт-фут, или примерно 875 Нм, а разгон до 97 км/ч займет 3,9 секунды. Максимальная скорость составит 240 км/ч против 209 км/ч у iX4 50 xDrive.
M60 также получит адаптивную подвеску M, спортивный задний дифференциал, специальные режимы движения, усиленные тормоза и дополнительные настройки рулевого управления.
В салоне iX4 использована новая система iDrive и проекционный дисплей Panoramic Vision. Для версии M60 доступны спортивные сиденья с улучшенной боковой поддержкой, подсветкой логотипов и функцией массажа. Для iX4 50 xDrive BMW предложит, в частности, белые, красные и зеленые варианты оформления салона.
Точный объем багажника BMW пока не раскрыла. Из-за наклонной крыши пространства за вторым рядом сидений будет меньше, чем у iX3, однако со сложенным вторым рядом автомобиль будет иметь значительное грузовое пространство.
Производство BMW iX4 наладят на заводе компании в Дебрецене (Венгрия), где также выпускается модель iX3. Версия iX4 50 xDrive будет стоить в США от $66 200 (около 2,97 млн грн) без учета доставки. Это примерно на $4 700 (211 тыс. грн) дороже, чем iX3 50 xDrive, хотя разница сокращается до $2 200 (99 тыс. грн) с учетом стандартного пакета M Sport на iX4.
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