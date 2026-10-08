BMW рассекретила iX4: электрическое купе с 603 силами и разгоном за 3,9 секунды

BMW представила новый электрический кроссовер-купе iX4 2027 модельного года. Базовая версия iX4 50 xDrive будет иметь мощность 463 к.с., запас хода до 689 км по оценке автопроизводителя и стартовую цену от $66 200.

Об этом пишет издание Jalopnik.

Новый BMW iX4 стал третьим серийным представителем электрической линейки Neue Klasse. По конструкции он представляет собой купеобразную версию электрического кроссовера iX3. Автомобили имеют одинаковую длину, ширину и колесную базу, а главное отличие заключается в форме кузова.

Самая заметная особенность iX4 — наклонная крыша. BMW сделала её более стремительной и клиновидной, чем у предыдущих кроссоверов-купе этого бренда. Вместо большого спойлера над задним стеклом новинка получила небольшой элемент на крышке багажника.

BMW iX4 2027 года Фото: BMW

Коэффициент аэродинамического сопротивления iX4 составляет 0,22. BMW заявляет, что версия 50 xDrive с аккумулятором емкостью 112,2 кВт·ч сможет проехать до 689 км по собственным оценкам компании. Для сравнения: официальный показатель iX3 50 xDrive в США составляет около 698 км по циклу EPA.

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BMW iX4 2027 года Фото: BMW

Аккумулятор поддерживает быструю зарядку постоянным током мощностью до 400 кВт. По данным BMW, за 10 минут можно увеличить запас хода примерно на 296 км, а зарядить аккумулятор с 10% до 80% — за 21 минуту.

BMW iX4 50 xDrive оснащён двумя электродвигателями и полным приводом. Суммарная мощность составляет 463 л.с., а максимальный крутящий момент — 475 фунт-фут, или около 644 Нм. Разгон от 0 до 97 км/ч занимает 4,7 секунды.

BMW iX4 2027 года Фото: BMW

Позже к линейке присоединится спортивная версия iX4 M60. Ее мощность составит 603 к.с. и 645 фунт-фут, или примерно 875 Нм, а разгон до 97 км/ч займет 3,9 секунды. Максимальная скорость составит 240 км/ч против 209 км/ч у iX4 50 xDrive.

M60 также получит адаптивную подвеску M, спортивный задний дифференциал, специальные режимы движения, усиленные тормоза и дополнительные настройки рулевого управления.

BMW iX4 2027 года Фото: BMW

В салоне iX4 использована новая система iDrive и проекционный дисплей Panoramic Vision. Для версии M60 доступны спортивные сиденья с улучшенной боковой поддержкой, подсветкой логотипов и функцией массажа. Для iX4 50 xDrive BMW предложит, в частности, белые, красные и зеленые варианты оформления салона.

BMW iX4 2027 года Фото: BMW

Точный объем багажника BMW пока не раскрыла. Из-за наклонной крыши пространства за вторым рядом сидений будет меньше, чем у iX3, однако со сложенным вторым рядом автомобиль будет иметь значительное грузовое пространство.

BMW iX4 2027 года Фото: BMW

Производство BMW iX4 наладят на заводе компании в Дебрецене (Венгрия), где также выпускается модель iX3. Версия iX4 50 xDrive будет стоить в США от $66 200 (около 2,97 млн грн) без учета доставки. Это примерно на $4 700 (211 тыс. грн) дороже, чем iX3 50 xDrive, хотя разница сокращается до $2 200 (99 тыс. грн) с учетом стандартного пакета M Sport на iX4.

Ранее мы сообщали, что BMW представила новое поколение седана 3 Series.

Кроме того, компания обновила BMW X3 M50 xDrive, увеличив мощность модели и предложив для неё новый опциональный пакет отделки Black Package.