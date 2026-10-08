BMW розсекретила iX4: електричне купе з 603 силами та розгоном за 3,9 секунди
BMW представила новий електричний кросовер-купе iX4 2027 модельного року. Базова версія iX4 50 xDrive отримає 463 к.с., запас ходу до 689 км за оцінкою автовиробника та стартову ціну від $66 200.
Про це пише видання Jalopnik.
Новий BMW iX4 став третім серійним представником електричної лінійки Neue Klasse. За конструкцією він є купеподібною версією електричного кросовера iX3. Автомобілі мають однакові довжину, ширину та колісну базу, а головна відмінність полягає у формі кузова.
Найпомітніша особливість iX4 — похилий дах. BMW зробила його більш стрімким і клиноподібним, ніж у попередніх кросоверів-купе бренду. Замість великого спойлера над заднім склом новинка отримала невеликий елемент на кришці багажника.
Коефіцієнт аеродинамічного опору iX4 становить 0,22. BMW заявляє, що версія 50 xDrive з батареєю на 112,2 кВт·год зможе проїжджати до 689 км за власною оцінкою компанії. Для порівняння, офіційний показник iX3 50 xDrive у США становить близько 698 км за циклом EPA.
Акумулятор підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 400 кВт. За даними BMW, за 10 хвилин можна додати до запасу ходу близько 296 км, а зарядити батарею з 10% до 80% — за 21 хвилину.
BMW iX4 50 xDrive оснащений двома електромоторами та повним приводом. Сумарна потужність становить 463 к.с., а максимальний крутний момент — 475 фунт-футів, або близько 644 Нм. Розгін від 0 до 97 км/год займає 4,7 секунди.
Пізніше до лінійки приєднається спортивна версія iX4 M60. Вона матиме 603 к.с. і 645 фунт-футів, або приблизно 875 Нм, та зможе розганятися до 97 км/год за 3,9 секунди. Максимальна швидкість становитиме 240 км/год проти 209 км/год у iX4 50 xDrive.
M60 також отримає адаптивну підвіску M, спортивний задній диференціал, спеціальні режими руху, посилені гальма та додаткові налаштування кермового управління.
У салоні iX4 використано нову систему iDrive та проєкційний дисплей Panoramic Vision. Для версії M60 доступні спортивні сидіння з покращеною боковою підтримкою, підсвічуванням логотипів і функцією масажу. Для iX4 50 xDrive BMW запропонує, зокрема, білі, червоні та зелені варіанти оформлення салону.
Точний об'єм багажника BMW поки не розкрила. Через похилий дах простору за другим рядом сидінь буде менше, ніж у iX3, однак зі складеним другим рядом автомобіль матиме значний вантажний простір.
Виробництво BMW iX4 налагодять на заводі компанії в Дебрецені, Угорщина, де також випускають iX3. Версія iX4 50 xDrive коштуватиме у США від $66 200 (близько 2,97 млн грн) без урахування доставки. Це приблизно на $4 700 (211 тис. грн) дорожче за iX3 50 xDrive, хоча різниця скорочується до $2 200 (99 тис. грн) з урахуванням стандартного пакета M Sport на iX4.
Раніше ми писали, що BMW представила нове покоління седана 3 Series.
Крім того, компанія оновила BMW X3 M50 xDrive, підвищивши потужність моделі та запропонувавши для неї новий опціональний пакет оформлення Black Package.