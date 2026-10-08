BMW розсекретила iX4: електричне купе з 603 силами та розгоном за 3,9 секунди

BMW представила новий електричний кросовер-купе iX4 2027 модельного року. Базова версія iX4 50 xDrive отримає 463 к.с., запас ходу до 689 км за оцінкою автовиробника та стартову ціну від $66 200.

Про це пише видання Jalopnik.

Новий BMW iX4 став третім серійним представником електричної лінійки Neue Klasse. За конструкцією він є купеподібною версією електричного кросовера iX3. Автомобілі мають однакові довжину, ширину та колісну базу, а головна відмінність полягає у формі кузова.

Найпомітніша особливість iX4 — похилий дах. BMW зробила його більш стрімким і клиноподібним, ніж у попередніх кросоверів-купе бренду. Замість великого спойлера над заднім склом новинка отримала невеликий елемент на кришці багажника.

2027 BMW iX4 Фото: BMW

Коефіцієнт аеродинамічного опору iX4 становить 0,22. BMW заявляє, що версія 50 xDrive з батареєю на 112,2 кВт·год зможе проїжджати до 689 км за власною оцінкою компанії. Для порівняння, офіційний показник iX3 50 xDrive у США становить близько 698 км за циклом EPA.

Видео дня

2027 BMW iX4 Фото: BMW

Акумулятор підтримує швидке заряджання постійним струмом потужністю до 400 кВт. За даними BMW, за 10 хвилин можна додати до запасу ходу близько 296 км, а зарядити батарею з 10% до 80% — за 21 хвилину.

BMW iX4 50 xDrive оснащений двома електромоторами та повним приводом. Сумарна потужність становить 463 к.с., а максимальний крутний момент — 475 фунт-футів, або близько 644 Нм. Розгін від 0 до 97 км/год займає 4,7 секунди.

2027 BMW iX4 Фото: BMW

Пізніше до лінійки приєднається спортивна версія iX4 M60. Вона матиме 603 к.с. і 645 фунт-футів, або приблизно 875 Нм, та зможе розганятися до 97 км/год за 3,9 секунди. Максимальна швидкість становитиме 240 км/год проти 209 км/год у iX4 50 xDrive.

M60 також отримає адаптивну підвіску M, спортивний задній диференціал, спеціальні режими руху, посилені гальма та додаткові налаштування кермового управління.

2027 BMW iX4 Фото: BMW

У салоні iX4 використано нову систему iDrive та проєкційний дисплей Panoramic Vision. Для версії M60 доступні спортивні сидіння з покращеною боковою підтримкою, підсвічуванням логотипів і функцією масажу. Для iX4 50 xDrive BMW запропонує, зокрема, білі, червоні та зелені варіанти оформлення салону.

2027 BMW iX4 Фото: BMW

Точний об'єм багажника BMW поки не розкрила. Через похилий дах простору за другим рядом сидінь буде менше, ніж у iX3, однак зі складеним другим рядом автомобіль матиме значний вантажний простір.

2027 BMW iX4 Фото: BMW

Виробництво BMW iX4 налагодять на заводі компанії в Дебрецені, Угорщина, де також випускають iX3. Версія iX4 50 xDrive коштуватиме у США від $66 200 (близько 2,97 млн грн) без урахування доставки. Це приблизно на $4 700 (211 тис. грн) дорожче за iX3 50 xDrive, хоча різниця скорочується до $2 200 (99 тис. грн) з урахуванням стандартного пакета M Sport на iX4.

Раніше ми писали, що BMW представила нове покоління седана 3 Series.

Крім того, компанія оновила BMW X3 M50 xDrive, підвищивши потужність моделі та запропонувавши для неї новий опціональний пакет оформлення Black Package.