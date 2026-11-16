Рекордне знецінення: гібридний Corvette E-Ray втратив 37 тисяч доларів за 900 км

Практично новий американський спорткар пішов з молотка на аукціоні зі знижкою 30 %. Перший власник автомобіля втрачав понад 40 доларів на кожному пройденому кілометрі шляху.

Спортивний гібридний Chevrolet Corvette E-Ray 2025 року встановив сумнівний рекорд зі зниження вартості на вторинному ринку. Практично новий кабріолет з одометром, що зупинився на позначці 917 кілометрів (570 миль), пішов з молотка на аукціоні Cars And Bids за досить скромні 99 500 доларів. Спочатку власник заплатив за цей автомобіль 136 890 доларів. Шляхом нескладних розрахунків отримуємо, що кожен пройдений кілометр обійшовся йому більш ніж у 40 баксів, повідомляє Motor1.

Падіння ціни склало колосальні 30 відсотків. Це був важкий удар для автомобіля, який навіть не встиг пройти повноцінну обкатку двигуна. Модель E-Ray стала дуже дивною віхою в історії американських спорткарів: інженери Chevrolet вперше прикріпили до свого культового бензинового атмосферного двигуна електричну надбудову, але шанувальники марки поставилися до такого кроку з відвертою прохолодою. Попит виявився вкрай низьким, при цьому технічно автомобіль є справжньою катапультою. Електричний вузол тут встановлено зовсім не заради запасу ходу — він працює виключно на шалену динаміку. Напрацювання за цим проєктом уже застосовуються в ще більш божевільних версіях Grand Sport X і ZR1 X.

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Chevrolet Corvette E-Ray встановив рекорд за темпами знецінення на вторинному ринку Фото: Motor1.com

Потужність силової установки викликає повагу: сумарна потужність сягає 655 к.с., а піковий крутний момент досягає позначки 806 Н·м. З місця до 97 км/год (60 миль/год) цей повнопривідний монстр розганяється всього за 2,5 секунди. Виставлений на аукціон екземпляр був укомплектований по максимуму — це розкішна версія 3LZ Convertible із солідним переліком заводських опцій, які й розігнали початкову ціну майже до 140 тисяч доларів. Новому власнику неймовірно пощастило: він отримав автомобіль на дилерській гарантії з величезним знижкою. Продавець, втім, не надто засмутився: аукціон досяг резервної ціни, а в гаражі колишнього власника вистачає й інших швидких "іграшок" для вихідних.

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