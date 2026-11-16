Рекордное обесценивание: гибридный Corvette E-Ray потерял 37 тысяч долларов за 900 км

Практически новый американский спорткар ушел с молотка на аукционе со скидкой в 30%. Первый владелец машины терял свыше 40 долларов на каждом пройденном километре пути.

Спортивный гибридный Chevrolet Corvette E-Ray 2025 года установил сомнительный рекорд по потере стоимости на вторичном рынке. Практически новый кабриолет с одометром, замершим на отметке в 917 километров (570 миль), ушел с молотка на аукционе Cars And Bids за весьма скромные 99 500 долларов. Изначально владелец выложил за этот автомобиль 136 890 долларов. Путем нехитрых вычислений получаем, что каждый пройденный километр обошелся ему более чем в 40 баксов, сообщает Motor1.

Падение цены составило колоссальные 30 процентов. Жесткий удар для машины, которая даже не успела пройти полноценную обкатку двигателя. Модель E-Ray стала очень странной вехой в истории американских спорткаров, инженеры Chevrolet впервые прикрутили к своему культовому бензиновому атмосфернику электрическую надстройку, но фанаты марки отнеслись к такому шагу с откровенным холодом. Спрос оказался предельно низким, при этом технически автомобиль представляет собой настоящую катапульту. Электрический узел здесь установлен вовсе не ради запаса хода — он работает исключительно на лютую динамику. Наработки по этому проекту уже применяются в еще более безумных версиях Grand Sport X и ZR1 X.

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Chevrolet Corvette E-Ray установил рекорд по потере стоимости на вторичном рынке Фото: Motor1.com

Отдача силовой установки внушает уважение, суммарная мощность достигает 655 л.с., а пиковый крутящий момент упирается в отметку 806 Н·м. С места до 97 км/ч (60 миль/ч) этот полноприводный монстр выстреливает всего за 2,5 секунды. Выставленный на торги экземпляр был упакован по максимуму, это роскошная версия 3LZ Convertible с солидным перечнем заводских опций, которые и разогнали изначальный ценник почти до 140 тысяч долларов. Новому владельцу сказочно повезло, он получил автомобиль на дилерской гарантии с громадным дисконтом. Продавец, впрочем, не сильно расстроился, аукцион достиг резервной цены, а в гараже бывшего владельца хватает и других быстрых игрушек для выходного дня.

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