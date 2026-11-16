Від 850 до 260 доларів: як Ford Model T спричинив падіння цін на автомобілі

Рухомий конвеєр Генрі Форда скоротив час складання автомобіля з 12,5 годин до 93 хвилин. Феноменальне зниження собівартості зробило особистий транспорт доступним для простих робітників.

Одна автомобільна назва залишила монументальний слід в історії людства. Легенди народжуються не лише завдяки ураганній динаміці чи фантастичній аеродинаміці. По-справжньому великі машини ламають глобальні виробничі шаблони. Деякі інженерні рішення змінюють вектор розвитку індустрії, перебудовують логістику цілих держав і задають новий темп життя, повідомляє Motor1.

На початку минулого століття автомобіль вважався суто елітарним, неймовірно складним в обслуговуванні та жахливо дорогим механізмом. Однак Генрі Форд зважився на глобальний перелом системи: замість складання розкішних іграшок для аристократів він задумав створити надзвичайно надійний, утилітарний і феноменально дешевий транспорт для простих людей. Так на світ з’явився Ford Model T.

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​Конвеєр, який перевернув світ

Жовтень 1908 року став відправною точкою. Ford Model T запропонував ринку абсолютно новий інженерний підхід: максимальне зниження маси, спартанське розташування агрегатів і вражаюча ремонтопридатність. Модель створювалася для важких бездоріжжя та щоденної експлуатації. Жодного пафосу та зайвих опцій, лише чесна механіка за гранично доступною ціною.

Фото: Ford

Але диво сталося не під капотом. Справжній прорив відбувся всередині заводських цехів. У 1913 році на заводі в Хайленд-Парку запрацювала рухома складальна лінія. Складання розбили на десятки найпростіших монотонних операцій. Результат шокував конкурентів: час виготовлення одного шасі скоротився з 12,5 годин до неймовірних 93 хвилин. Масове виробництво дозволило агресивно знижувати ціни: якщо у 1908 році за машину просили 850 доларів, то до 1924 року ціна впала до 260 доларів (близько 5100 баксів у перерахунку на сучасні гроші).

​Ефект доміно в глобальному масштабі

​Колосальні обсяги виробництва (понад 15 мільйонів екземплярів до 1927 року) спровокували глобальну інфраструктурну ланцюгову реакцію. Заради мільйонів доступних автомобілів Ford Model T держави почали ущільнювати ґрунтові покриття в асфальт. Почали масово відкриватися ремонтні майстерні, заправні станції та придорожні мотелі. Дешевий бензиновий транспорт назавжди поклав кінець епосі візків, надавши людям небачену раніше свободу пересування.

Фото: Ford

Сьогодні автомобільний світ стоїть на порозі чергового тектонічного зсуву. Електромобілі, програмне забезпечення та системи автономного керування знову переписують правила гри. І хоча сучасний транспорт переповнений датчиками і не має нічого спільного з архаїчною механікою Генрі Форда, базова філософія Model T залишається актуальною. Мобільність має залишатися доступною, надійною та масовою.

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