От 850 до 260 долларов: как Ford Model T обрушил цены на автомобили

Подвижный конвейер Генри Форда сократил время сборки машины с 12,5 часов до 93 минут. Феноменальное падение себестоимости сделало личный транспорт доступным для простых рабочих.

Одно автомобильное имя оставило монументальный след в истории человечества. Легенды рождаются не только благодаря ураганной динамике или фантастической аэродинамике. По-настоящему великие машины ломают глобальные производственные шаблоны. Некоторые инженерные решения меняют вектор развития индустрии, перестраивают логистику целых государств и задают новый темп жизни, сообщает Motor1.

​В начале прошлого века машина считалась сугубо элитарным, невероятно сложным в обслуживании и пугающе дорогим механизмом. Однако Генри Форд решился на глобальный слом системы, вместо сборки роскошных игрушек для аристократов он задумал предельно надежный, утилитарный и феноменально дешевый транспорт для простых людей. Так на свет появился Ford Model T.

Видео дня

​Конвейер, который перевернул мир

​Октябрь 1908 года стал отправной точкой. Ford Model T предложил рынку абсолютно новый инженерный подход: максимальное снижение массы, спартанская компоновка агрегатов и потрясающая ремонтопригодность. Модель создавалась для тяжелого бездорожья и ежедневной эксплуатации. Никакого пафоса и лишних опций, только честная механика по предельно доступной цене.

Фото: Ford

​Но магия свершилась не под капотом. Истинный переворот произошел внутри заводских цехов. В 1913 году на заводе в Хайленд-Парке заработала подвижная сборочная линия. Сборку раздробили на десятки простейших монотонных операций. Результат шокировал конкурентов: время постройки одного шасси рухнуло с 12,5 часов до невероятных 93 минут. Массовое производство позволило агрессивно демпинговать цены, если в 1908 году за машину просили 850 долларов, то к 1924 году ценник рухнул до 260 долларов (около 5100 баксов в пересчете на современные деньги).

​Эффект домино в масштабах планеты

​Колоссальные объемы выпуска (свыше 15 миллионов экземпляров к 1927 году) спровоцировали глобальную инфраструктурную цепную реакцию. Ради миллионов доступных Ford Model T государства начали укатывать грунтовки в асфальт. Стали массово открываться ремонтные мастерские, заправочные станции и придорожные мотели. Дешевый бензиновый транспорт навсегда перечеркнул эпоху гужевых повозок, дав людям невиданную ранее свободу передвижения.

Фото: Ford

​Сегодня автомобильный мир стоит на пороге очередного тектонического сдвига. Электрокары, софт и системы автономного вождения вновь переписывают правила игры. И хотя современный транспорт напичкан датчиками и не имеет ничего общего с архаичной механикой Генри Форда, базовая философия Model T жива. Мобильность должна оставаться доступной, надежной и массовой.

​Напомним, что недавно мы писали про новые правила продажи авто в Украине, которые вступят в силу с 2027 года.

​А также Фокус рассказывал про уникальный Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, который пустят с молотка.