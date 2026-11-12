Продажу авто превратят в налоговую ловушку: с 1 января за спешку придется отдать государству 23%

С 1 января 2027 года украинцы могут платить 23 % налогов даже при первой продаже недавно приобретенного автомобиля. Верховная Рада уже одобрила соответствующие поправки, но закон ещё должен быть подписан и официально опубликован.

11 ноября 2026 года парламент принял во втором чтении и в целом законопроект № 16037-д, изменяющий правила налогообложения продажи транспортных средств.

По состоянию на 12 ноября документ готовится к подписанию, поэтому новые нормы пока не действуют. Их вступление в силу запланировано на 1 января 2027 года.

Основное изменение заключается во введении правила 183 дней. Если автомобиль продать раньше, чем через полгода после государственной регистрации на имя нового владельца, даже первая сделка в течение календарного года будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 18%.

С учетом военного сбора, который в настоящее время составляет 5%, общая налоговая нагрузка составит 23%.

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Если же автомобиль находился в собственности 183 дня или дольше, ставки будут зависеть от количества продаж в течение года:

Первая продажа — 0 % НДФЛ.

Вторая продажа — 5% НДФЛ.

Третья и последующие продажи — 18% НДФЛ.

Если же с момента регистрации автомобиля прошло менее 183 дней, ставка НДФЛ составит 18% независимо от того, является ли это первой продажей за год или последующей.

Важно, что отсчет будет начинаться именно с даты государственной регистрации транспортного средства на имя нынешнего владельца. Дата приобретения, ввоза автомобиля в Украину или фактического получения ключей значения не будет иметь. Для первой продажи унаследованного автомобиля предусмотрено исключение — ждать 183 дня не нужно.

Налог будет рассчитываться исходя из полной стоимости автомобиля

Еще один важный нюанс — базой налогообложения будет не прибыль от перепродажи, а доход от продажи автомобиля. Его будут определять по цене, указанной в договоре, но не ниже среднерыночной или установленной в соответствии с законодательством рыночной стоимости.

Например, если налогооблагаемая стоимость автомобиля составляет 500 тыс. грн, владельцу придется уплатить 90 тыс. грн НДФЛ и 25 тыс. грн военного сбора. Общая сумма налогов составит 115 тыс. грн.

При этом не имеет значения, сколько человек заплатил за автомобиль при покупке. Даже если она приобрела его за 550 тыс. грн, а продала за 500 тыс. грн, налог будет рассчитываться исходя из полной налогооблагаемой суммы сделки, а не из разницы между ценами.

Кого новые налоги затронут больше всего

Для людей, которые покупают автомобили для личного пользования и продают их через несколько лет, существенных изменений фактически не будет. Если прошло не менее 183 дней, а это первая продажа за календарный год, ставка НДФЛ останется нулевой.

Это нововведение может в наибольшей степени затронуть тех, кому нужно быстро избавиться от недавно приобретенного автомобиля. Например, из-за переезда, потери работы, необходимости срочно получить деньги или других непредвиденных обстоятельств.

В Институте исследований авторынка считают, что налоговая нагрузка в размере 23 % от полной стоимости автомобиля может затруднить такие сделки. Эксперты также предупреждают о риске возвращения неофициальных схем, когда автомобиль фактически передают другому лицу по доверенности, но не переоформляют на нового владельца.

В таком случае штрафы, задолженности и последствия возможных ДТП могут и в дальнейшем касаться человека, на чьё имя официально зарегистрирован автомобиль.

В то же время профессиональные продавцы, импортирующие автомобили для последующей перепродажи в качестве товара, действуют в соответствии с другими правилами хозяйственной деятельности. Ограничение в 183 дня распространяется на физических лиц, продающих транспортные средства после их регистрации на своё имя.

В Институте исследований авторынка отмечают, что для эффективного функционирования новых правил необходимы также более доступные условия легальной деятельности для мелких продавцов. В противном случае часть рынка может остаться в тени.

Таким образом, перед продажей автомобиля в 2027 году владельцам следует проверить дату его государственной регистрации на своё имя и количество предыдущих продаж с начала календарного года. Именно эти два фактора будут определять ставку налога, если закон вступит в силу в принятой редакции.

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