Продаж авто перетворять на податкову пастку: з 1 січня за поспіх доведеться віддати державі 23%

З 1 січня 2027 року українці можуть платити 23% податків навіть за перший продаж нещодавно придбаного авто. Верховна Рада вже ухвалила відповідні зміни, але закон ще має пройти підписання та офіційне опублікування.

11 листопада 2026 року парламент ухвалив у другому читанні та в цілому законопроєкт №16037-д, який змінює правила оподаткування продажу транспортних засобів.

Станом на 12 листопада документ готується на підпис, тому нові норми поки не діють. Їхній запланований старт — 1 січня 2027 року.

Головна зміна полягає в запровадженні правила 183 днів. Якщо автомобіль продати раніше ніж через пів року після державної реєстрації за новим власником, навіть перша угода протягом календарного року оподатковуватиметься за ставкою 18% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО).

З урахуванням військового збору, який наразі становить 5%, загальне податкове навантаження сягатиме 23%.

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Якщо ж автомобіль перебував у власності 183 дні або довше, ставки залежатимуть від кількості продажів протягом року:

Перший продаж — 0% ПДФО.

Другий продаж — 5% ПДФО.

Третій і наступні продажі — 18% ПДФО.

Якщо ж після реєстрації авто минуло менше ніж 183 дні, ставка ПДФО становитиме 18% незалежно від того, перший це продаж за рік чи наступний.

Важливо, що відлік починатиметься саме з дати державної реєстрації транспортного засобу за нинішнім власником. Дата придбання, ввезення автомобіля в Україну або фактичного отримання ключів значення не матиме. Для першого продажу успадкованого автомобіля передбачено виняток — чекати 183 дні не потрібно.

Податок рахуватимуть з усієї вартості авто

Ще один важливий нюанс — базою оподаткування буде не прибуток від перепродажу, а дохід від продажу автомобіля. Його визначатимуть за ціною, зазначеною в договорі, але не нижче середньоринкової або визначеної відповідно до законодавства ринкової вартості.

Наприклад, якщо оподатковувана вартість автомобіля становить 500 тис. грн, власнику доведеться сплатити 90 тис. грн ПДФО та 25 тис. грн військового збору. Загальна сума податків становитиме 115 тис. грн.

При цьому не має значення, скільки людина заплатила за автомобіль під час купівлі. Навіть якщо вона придбала його за 550 тис. грн, а продала за 500 тис. грн, податок розраховуватимуть із повної оподатковуваної суми угоди, а не з різниці між цінами.

Кого нові податки зачеплять найбільше

Для людей, які купують автомобілі для особистого користування та продають їх через кілька років, суттєвих змін фактично не буде. Якщо минуло щонайменше 183 дні, а це перший продаж за календарний рік, ставка ПДФО залишиться нульовою.

Найбільше нововведення може вплинути на тих, кому потрібно швидко позбутися нещодавно придбаного авто. Наприклад, через переїзд, втрату роботи, необхідність терміново отримати гроші або інші непередбачені обставини.

В Інституті досліджень авторинку вважають, що податкове навантаження у 23% від повної вартості автомобіля може ускладнити такі угоди. Експерти також попереджають про ризик повернення неофіційних схем, коли автомобіль фактично передають іншій людині за довіреністю, але не переоформлюють на нового власника.

У такому разі штрафи, борги та наслідки можливих ДТП можуть і надалі стосуватися людини, на яку офіційно зареєстроване авто.

Водночас професійні продавці, які імпортують автомобілі для подальшого перепродажу як товар, працюють за іншими правилами господарської діяльності. Обмеження у 183 дні стосується фізичних осіб, які продають транспортні засоби після їхньої реєстрації на себе.

В Інституті досліджень авторинку зазначають, що для ефективної роботи нових правил потрібні також доступніші умови легальної діяльності для невеликих продавців. Інакше частина ринку може залишитися в тіні.

Отже, перед продажем автомобіля у 2027 році власникам варто перевірити дату його державної реєстрації на своє ім'я та кількість попередніх продажів від початку календарного року. Саме ці два фактори визначатимуть ставку податку, якщо закон набуде чинності в ухваленій редакції.

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