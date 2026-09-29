Водії масово плутають ці дві процедури: через одну помилку можна втратити час

Втрата документа та заміна посвідчення через зміну прізвища вимагають абсолютно різних адміністративних процедур у сервісних центрах МВС. Щоб уникнути відмов і затримок, водіям важливо заздалегідь визначити правильну підставу для звернення.

Громадяни нерідко плутають обмін та відновлення посвідчення водія у сервісних центрах МВС України. Проте від правильного визначення причини звернення залежить перелік необхідних документів та швидкість видачі нового посвідчення.

Коли проводиться обмін посвідчення

Обмін здійснюється тоді, коли водійський документ є в наявності, але потребує заміни, повідомляють в головному сервісному центрі МВС. Для цього необхідно подати чинне посвідчення та підтвердні документи. Основними підставами для обміну є:

закінчення строку дії документа;

зміна персональних даних (наприклад, прізвища);

фізичне пошкодження картки;

бажання отримати документ нового зразка.

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Коли необхідне відновлення посвідчення

Процедура відновлення застосовується виключно у разі відсутності документа через його втрату або викрадення. Залежно від ситуації порядок підтвердження відрізняється:

У разі викрадення: подання довідки з органів досудового розслідування є обов’язковим (відповідно до Постанови КМУ № 340).

У разі втрати: подається відповідна заява про втрату безпосередньо під час звернення до сервісного центру МВС.

Чітке розуміння різниці між цими адміністративними послугами дозволяє уникнути затримок під час оформлення документів.

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