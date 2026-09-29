Водители часто путают эти две процедуры: из-за одной ошибки можно потерять время

Утеря документа и замена водительского удостоверения в связи с изменением фамилии требуют совершенно разных административных процедур в сервисных центрах МВД. Чтобы избежать отказов и задержек, водителям важно заранее определить правильное основание для обращения.

Граждане нередко путают обмен и восстановление водительского удостоверения в сервисных центрах МВД Украины. Однако от правильного определения причины обращения зависят перечень необходимых документов и скорость выдачи нового удостоверения.

Когда производится обмен удостоверения

Обмен осуществляется в том случае, если водительское удостоверение имеется в наличии, но требует замены, сообщают в главном сервисном центре МВД. Для этого необходимо предоставить действующее удостоверение и подтверждающие документы. Основными основаниями для обмена являются:

истечение срока действия документа;

изменение персональных данных (например, фамилии);

физическое повреждение карты;

желание получить документ нового образца.

Видео дня

Когда требуется восстановление удостоверения

Процедура восстановления применяется исключительно в случае отсутствия документа вследствие его утери или кражи. В зависимости от ситуации порядок подтверждения различается:

В случае кражи: предоставление справки из органов досудебного расследования является обязательным (в соответствии с Постановлением КМУ № 340).

В случае утери: подается соответствующее заявление об утере непосредственно при обращении в сервисный центр МВД.

Четкое понимание разницы между этими административными услугами позволяет избежать задержек при оформлении документов.

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько на самом деле стоит содержание автомобиля в Украине.

Кроме того, опытный автомеханик назвал шесть моментов, на которые стоит обратить внимание во время осеннего технического осмотра.