Рік стажу більше не потрібен: в Україні стало легше відкрити нову категорію водійських прав

Водіям, які планували сісти за кермо автомобіля з причепом, більше не доведеться рік чекати. Уряд забрав вимогу про стаж, але залишив навчання та іспит.

Відкрити категорії BE, C1E та CE тепер можна без року водійського стажу, адже уряд скасував цю вимогу. Зміни передбачені постановою Кабінету Міністрів №1237 від 7 жовтня 2026 року, повідомляє MMR.

Ідеться про право керувати автомобілем із причепом понад 750 кг (BE), вантажівкою масою від 3,5 до 7,5 тонни з причепом (C1E) та вантажним транспортом категорії C із причепом або напівпричепом (CE). Раніше, щоб відкрити будь-яку з них, потрібно було щонайменше рік керувати транспортом відповідної базової категорії.

Решта умов залишилася без змін. Водій мусить мати чинне посвідчення базової категорії: B – для BE, C1 – для C1E, C – для CE. Далі обов'язкові перепідготовка та практичний іспит у сервісному центрі МВС.

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Окреме положення стосується воєнного часу. Власники категорії B можуть керувати транспортом категорій C і C1 без відкриття цих категорій, але лише в межах України й лише поки триває воєнний стан.

Саме спрощення також має тимчасовий характер. Полегшений порядок відкриття BE, C1E та CE діятиме під час воєнного стану і ще шість місяців після його припинення чи скасування.

В уряді розраховують, що рішення пришвидшить доступ водіїв до керування транспортом із причепами, адже вичікувати рік тепер не доведеться.

Раніше повідомлялося, що економія на пальному – не єдине, що отримує власник гібрида. Разом із нею йдуть вища ціна, дорожчий ремонт і втрата переваг на трасі.

Також ішлося про те, що вживане авто лише здається способом зекономити: покупці часто обирають машину за зовнішнім виглядом чи репутацією бренду, а згодом стикаються з дорогим ремонтом, дефіцитом запчастин і раптовими поломками.