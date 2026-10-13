Год стажа больше не нужен: в Украине стало легче открыть новую категорию водительских прав

Водителям, которые планировали сесть за руль автомобиля с прицепом, больше не придется ждать целый год. Правительство отменило требование о стаже, но оставило обязательными обучение и экзамен.

Получить права категорий BE, C1E и CE теперь можно без годичного водительского стажа, поскольку правительство отменило это требование. Изменения предусмотрены постановлением Кабинета Министров № 1237 от 7 октября 2026 года, сообщает MMR.

Речь идет о праве управлять автомобилем с прицепом массой свыше 750 кг (BE), грузовиком массой от 3,5 до 7,5 тонн с прицепом (C1E) и грузовым транспортом категории C с прицепом или полуприцепом (CE). Ранее, чтобы получить любую из них, требовалось не менее года вождения транспортного средства соответствующей базовой категории.

Остальные условия остались без изменений. Водитель должен иметь действующее водительское удостоверение базовой категории: B — для BE, C1 — для C1E, C — для CE. Далее обязательны переподготовка и практический экзамен в сервисном центре МВД.

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Отдельное положение касается военного времени. Владельцы прав категории B могут управлять транспортными средствами категорий C и C1 без получения прав на эти категории, но только на территории Украины и только на время действия военного положения.

Само упрощение также носит временный характер. Упрощенный порядок открытия BE, C1E и CE будет действовать в период военного положения и еще шесть месяцев после его прекращения или отмены.

В правительстве рассчитывают, что это решение ускорит получение водителями права на управление транспортными средствами с прицепами, ведь теперь не придется ждать целый год.

Ранее сообщалось, что экономия на топливе — не единственное преимущество, которое получает владелец гибрида. Наряду с ней следуют более высокая цена, более дорогой ремонт и потеря преимуществ на трассе.

Также речь шла о том, что подержанный автомобиль лишь кажутся способом сэкономить: покупатели часто выбирают машину по внешнему виду или репутации бренда, а впоследствии сталкиваются с дорогостоящим ремонтом, дефицитом запчастей и внезапными поломками.