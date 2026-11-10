Суперкар с королевским прошлым: последний Mercedes-Benz SLR McLaren продают за более чем $6 млн

Последний изготовленный Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss будет выставлен на аукцион в ноябре 2026 года. Уникальный суперкар с пробегом всего 53 км принадлежал королевской семье Кувейта и может стоить более $6 млн.

Об этом пишет издание Autoblog.

На аукционе RM Sotheby's будут продавать Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss 2009 выпуска. Это последний из 75 экземпляров специальной серии, созданной в честь британского гонщика Стирлинга Мосса и его победы в гонке Mille Miglia за рулем Mercedes-Benz 300 SLR.

Mercedes-Benz SLR McLaren Фото: RM Sotheby's

Авто имеет необычный дизайн, вдохновленный гоночными моделями прошлого. Она лишена крыши и лобового стекла, а вместо полноценных окон предусмотрены небольшие ветровые дефлекторы. За безопасность водителя и пассажира отвечают специальные дуги сзади их сидений.

Этот экземпляр первоначально был изготовлен для королевской семьи Кувейта. Он отличается заводской окраской Fire Opal Red, красным кожаным салоном с желтой контрастной строчкой, декоративными вставками Alutex вместо карбона и тормозными суппортами золотистого цвета.

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Mercedes-Benz SLR McLaren Фото: RM Sotheby's

Под капотом установлен 5,4-литровый V8 двигатель с механическим нагнетателем от Mercedes-AMG. Он развивает 650 л.с., а максимальная скорость суперкара достигает 354 км/ч.

Отдельной особенностью автомобиля есть разрешение на ограниченное использование на дорогах США. Из-за отсутствия лобового стекла и крыши модель не отвечала части американских требований безопасности, поэтому ее не продавали на местном рынке. В то же время, Национальное управление безопасностью дорожного движения США (NHTSA) предоставило специальное разрешение на демонстрацию автомобиля и короткие поездки.

Mercedes-Benz SLR McLaren Фото: RM Sotheby's Mercedes-Benz SLR McLaren Фото: RM Sotheby's

На одометре этого SLR McLaren Stirling Moss всего 32,9 мили – примерно 53 км. Торги продлятся с 26 ноября по 3 декабря 2026 года. Аукционный дом RM Sotheby's прогнозирует, что суперкар продадут более чем за $6 млн (свыше 250 млн грн).

По итогам первых девяти месяцев 2026 года лидером мировых продаж среди компактных авто стала Toyota Corolla.

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