Суперкар із королівським минулим: останній Mercedes-Benz SLR McLaren продають за понад $6 млн

Останній виготовлений Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss виставлять на аукціон у листопаді 2026 року. Унікальний суперкар із пробігом лише 53 км належав королівській родині Кувейту та може коштувати понад $6 млн.

Про це пише видання Autoblog.

На аукціоні RM Sotheby's продаватимуть Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss 2009 року випуску. Це останній із 75 екземплярів спеціальної серії, створеної на честь британського гонщика Стірлінга Мосса та його перемоги в гонці Mille Miglia за кермом Mercedes-Benz 300 SLR.

Mercedes-Benz SLR McLaren Фото: RM Sotheby's

Автівка має незвичайний дизайн, натхненний гоночними моделями минулого. Вона позбавлена даху та лобового скла, а замість повноцінних вікон передбачені невеликі вітрові дефлектори. За безпеку водія та пасажира відповідають спеціальні дуги позаду їхніх сидінь.

Цей екземпляр спочатку виготовили для королівської родини Кувейту. Він вирізняється заводським забарвленням Fire Opal Red, червоним шкіряним салоном із жовтою контрастною строчкою, декоративними вставками Alutex замість карбону та гальмівними супортами золотистого кольору.

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Mercedes-Benz SLR McLaren Фото: RM Sotheby's

Під капотом встановлений 5,4-літровий двигун V8 із механічним нагнітачем від Mercedes-AMG. Він розвиває 650 к. с., а максимальна швидкість суперкара сягає 354 км/год.

Окремою особливістю автомобіля є дозвіл на обмежене використання на дорогах США. Через відсутність лобового скла та даху модель не відповідала частині американських вимог безпеки, тому її не продавали на місцевому ринку. Водночас Національне управління безпекою дорожнього руху США (NHTSA) надало спеціальний дозвіл на демонстрацію автомобіля та короткі поїздки.

Mercedes-Benz SLR McLaren Фото: RM Sotheby's Mercedes-Benz SLR McLaren Фото: RM Sotheby's

На одометрі цього SLR McLaren Stirling Moss лише 32,9 милі — приблизно 53 км. Торги триватимуть із 26 листопада до 3 грудня 2026 року. Аукціонний дім RM Sotheby's прогнозує, що суперкар продадуть більш ніж за $6 млн (понад 250 млн грн).

За підсумками перших дев’яти місяців 2026 року лідером світових продажів серед компактних авто стала Toyota Corolla.

Тим часом оновлений Mitsubishi Pajero вже отримав приблизно 5500 попередніх замовлень у Японії менш ніж за місяць від початку їх приймання. Примітно, що близько 80% потенційних покупців раніше віддавали перевагу іншим маркам, а частина клієнтів повертається до Mitsubishi.