Власники Bugatti вже не ті: середній вік покупця знизився до 42 років

Французька марка успішно приваблює нове покоління надзвичайно заможних ентузіастів. За останні роки клієнтська база бренду помолодшала на ціле десятиліття, а один із американських замовників зібрав колекцію з 14 гіперкарів.

Bugatti завжди асоціювався з великими грошима, екстравагантним способом життя та сивочолими колекціонерами. Однак аудиторія різко змінюється: середній вік клієнта Bugatti знизився з 52 до 42 років. Це серйозний зсув для бренду, чиї багатомільйонні гіперкари точно не належать до категорії спонтанних покупок, повідомляє Motor1.

Генеральний директор Bugatti в Америці Саша Дерінг у інтерв’ю ABC News підтвердив цю тенденцію. Детальної демографічної статистики він не оприлюднив, але зниження середнього віку на ціле десятиліття говорить багато про що. Марка з Мольсема успішно залучає нове покоління ультрабагатих ентузіастів.

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Один власник — 14 гіперкарів

Омолодження аудиторії не означає, що старі клієнти втрачають інтерес, скоріше навпаки. Дерінг проговорився: один замовник із Північної Америки володіє вражаючою колекцією з 14 автомобілів французької марки. Так, чотирнадцять машин. Це божевілля навіть за мірками людей, які звикли витрачати мільйони на один транспортний засіб.

Лояльність покупців вражає. Близько 35 % власників Bugatti мають у гаражі дві та більше машин цієї марки, а майже 70 % покупців нового Tourbillon — це постійні клієнти. Вражаючий показник утримання клієнтів, особливо якщо врахувати чотирирічну паузу між замовленням і фактичною поставкою нового гіперкара.

Жодних запитів щодо електромобілів

Незважаючи на приплив молодої крові, клієнти не тиснуть на Bugatti з вимогами відмовитися від ДВС. На запитання, чи звертався хтось із запитом щодо повністю електричного гіперкара, Дерінг відповів надзвичайно сухо: "Ні".

Це доводить, що Мате Рімац не помилився: він переконав керівництво Volkswagen Group інвестувати в гібридну установку з двигуном V16 для наступника Chiron, хоча колишня материнська компанія наполягала на повністю електричному автомобілі. Відсутність інтересу до "електричок" є цілком закономірною — ДНК бренду завжди будувалася навколо масивних багатолітрових двигунів.

Невеликий тираж електромобіля Rimac Nevera лише підтверджує: покупців із 1 % не цікавлять гіперкари на акумуляторах. Інженери Bugatti Rimac могли б піти легким шляхом і створити перероблену версію Nevera у стилі Bugatti, але замість цього вони об’єднали зусилля з Cosworth і розробили абсолютно новий атмосферний 8,3-літровий V16, наділивши Tourbillon агресивним характером, недоступним жодному електромобілю.

США — головний ринок збуту

За останні 20 років північноамериканським клієнтам було відвантажено 353 сучасних Bugatti. Це абсолютний рекорд концентрації гіперкарів цієї марки на одному ринку. У 2006 році, коли дебютував легендарний Veyron, на частку Північної Америки припадало близько 20–25% світових продажів. Сьогодні цей показник зріс до 35–45%.

Минулий рік став рекордним для американського підрозділу — клієнтам було передано 60 автомобілів. Однак нарощувати виробничі потужності в Мольсемі не планують. Річний ліміт залишиться на рівні 100 одиниць. Така штучна квота є життєво необхідною для збереження феноменально високої залишкової вартості, адже багато хто купує Bugatti виключно як інвестицію.

До речі, тенденція до омолодження торкнулася не лише французів. У Rolls-Royce середній вік клієнта знизився до 40 років, а Bentley активно приваблює молодь спортивним стилем та категоричною відмовою від старомодного хрому.

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