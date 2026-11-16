Владельцы Bugatti уже не те: средний возраст покупателя упал до 42 лет

Французская марка успешно переманивает новое поколение ультрабогатых энтузиастов. За последние годы клиентура бренда помолодела на целое десятилетие, а один из американских заказчиков собрал коллекцию из 14 гиперкаров.

Bugatti всегда ассоциировался с большими деньгами, экстравагантным образом жизни и седыми коллекционерами. Однако аудитория резко меняется, средний возраст клиента Bugatti упал с 52 до 42 лет. Серьезный сдвиг для бренда, чьи многомиллионные гиперкары точно не относятся к спонтанным покупкам, сообщает Motor1.

Генеральный директор Bugatti в Америке Саша Деринг в интервью ABC News подтвердил этот тренд. Подробной демографической статистики он не раскрыл, но падение среднего возраста на целое десятилетие говорит о многом. Марка из Мольсема успешно переманивает новое поколение ультрабогатых энтузиастов.

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Один владелец — 14 гиперкаров

Омоложение аудитории не означает, что старые клиенты теряют интерес, скорее наоборот. Деринг проговорился: один заказчик из Северной Америки владеет потрясающей коллекцией из 14 автомобилей французской марки. Да, четырнадцать машин. Это безумие даже по меркам людей, привыкших спускать миллионы на одно транспортное средство.

Лояльность покупателей поражает. Около 35% владельцев Bugatti держат в гараже две и более машины бренда, а почти 70% покупателей нового Tourbillon — это постоянные клиенты. Впечатляющий показатель удержания, особенно если учесть четырехлетнюю паузу между заказом и реальной поставкой свежего гиперкара.

Никаких запросов на электрокары

Несмотря на приток молодой крови, клиенты не давят на Bugatti с требованиями отказаться от ДВС. На вопрос, обращался ли кто-нибудь с запросом на полностью электрический гиперкар, Деринг ответил предельно сухо: «Нет».

Это доказывает, что Мате Римац не прогадал, он убедил руководство Volkswagen Group инвестировать в гибридную установку с V16 для преемника Chiron, хотя бывшая материнская компания настаивала на чистом EV. Отсутствие интереса к «электричкам» абсолютно закономерно — ДНК бренда всегда строилась вокруг массивных многолитровых моторов.

Скромный тираж электрического Rimac Nevera лишь подтверждает: покупателей из 1% не волнуют батарейные гиперкары. Инженеры Bugatti Rimac могли бы пойти по легкому пути и сделать перелицованную версию Nevera в стиле Bugatti, но вместо этого они объединили усилия с Cosworth и разработали абсолютно новый атмосферный 8,3-литровый V16, подарив Tourbillon агрессивный характер, недоступный ни одному электромобилю.

США — главный рынок сбыта

За последние 20 лет североамериканским клиентам отгрузили 353 современных Bugatti. Это абсолютный рекорд концентрации гиперкаров марки на одном рынке. В 2006 году, когда дебютировал легендарный Veyron, на долю Северной Америки приходилось около 20–25% мировых продаж. Сегодня этот показатель взлетел до 35–45%.

Прошлый год стал рекордным для американского подразделения — клиентам передали 60 автомобилей. Однако наращивать производственные мощности в Мольсеме не планируют. Годовой лимит останется на уровне 100 единиц. Такая искусственная квота жизненно необходима для сохранения феноменально высокой остаточной стоимости, ведь многие покупают Bugatti исключительно в качестве инвестиции.

К слову, тенденция омоложения коснулась не только французов. У Rolls-Royce средний возраст клиента опустился до 40 лет, а Bentley активно привлекает молодежь спортивным стайлингом и жестким отказом от старомодного хрома.

Напомним, что недавно мы писали про уникальный Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss, который пустят с молотка.

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