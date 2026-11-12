Bentley представила два уникальных авто: их дизайн таит трогательную историю

Компания Bentley создала два уникальных автомобиля — Bentayga Extended Wheelbase Artenara и Supersports, посвящённые 17 сотрудникам компании, погибшим при исполнении военного долга. Их представили 11 ноября 2026 года в Великобритании.

Об этом сообщает издание Motor1.

Обе машины получили название Poppy Cars. Их дизайн посвящён памяти погибших и вдохновлён стихотворением "In Flanders Fields" ("На полях Фландрии") канадского поэта Джона Маккрея, написанным в 1915 году. На кузовах автомобилей использованы художественные элементы с символикой маков, которые в Великобритании ассоциируются с памятью о погибших в войнах.

Над проектом работала команда дизайнеров Bentley совместно с BeReady — внутренней сетью компании, которая оказывает поддержку сотрудникам, связанным с вооружёнными силами. Разработчики стремились через дизайн автомобилей передать идеи мира, памяти и стойкости.

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Bentley Bentayga EWB Artenara Фото: Bentley

Директор по дизайну Bentley Робин Пейдж подчеркнул, что эти автомобили должны не только привлекать внимание своим внешним видом, но и побуждать людей задуматься о важности сохранения памяти между поколениями.

По словам директора продуктовой линейки компании Криса Коула, каждая деталь автомобилей создана с учетом истории людей, которым посвящен этот проект.

Для воплощения замысла были выбраны две разные модели. Bentley Bentayga Extended Wheelbase Artenara отличается удлинённой колёсной базой и просторным кузовом, тогда как Bentley Supersports является спортивным флагманом бренда. Оба автомобиля были изготовлены в единственном экземпляре. Продавать их не планируют.

Bentley Bentayga EWB Artenara Фото: Bentley

Презентация состоялась в рамках мероприятия Race of Remembrance на трассе Trac Môn в Англсе, Уэльс. Это 12-часовая гонка на выносливость, организованная Mission Motorsport. В этом году в них приняли участие более 50 команд и 150 пилотов.

Во время соревнований организаторы сделали паузу, чтобы провести памятную церемонию на пит-лейне. На мероприятии был представлен ещё один тематический автомобиль — Mazda MX-5 первого поколения 1995 года с художественным оформлением в виде маков.

Bentley Bentayga EWB Artenara Фото: Bentley

Проект Bentley стал частью более широкой деятельности компании по поддержке военного сообщества. В 2026 году производитель получил наивысший уровень Gold Employer Recognition Scheme за поддержку людей, связанных с вооружёнными силами. Сотрудники Bentley также собственноручно изготавливали вязаные маки, чтобы собрать средства для Королевского британского легиона.

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