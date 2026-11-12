Bentley представила два унікальні авто: їхній дизайн приховує зворушливу історію

Bentley створила два особливі автомобілі — Bentayga Extended Wheelbase Artenara та Supersports, присвячені 17 співробітникам компанії, які загинули під час військової служби. Їх представили 11 листопада 2026 року у Великій Британії.

Про це пише видання Motor1.

Обидві автівки отримали назву Poppy Cars. Їхній дизайн присвячений пам'яті загиблих і натхненний віршем "In Flanders Fields" ("На полях Фландрії") канадського поета Джона Маккрея, написаним у 1915 році. На кузовах автомобілів використали художні елементи із символікою маків, які у Великій Британії асоціюються з пам'яттю про загиблих у війнах.

Над проєктом працювала дизайнерська команда Bentley спільно з BeReady — внутрішньою мережею компанії, яка підтримує співробітників, пов'язаних зі збройними силами. Розробники прагнули передати через оформлення автомобілів ідеї миру, пам'яті та стійкості.

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Bentley Bentayga EWB Artenara Фото: Bentley

Директор із дизайну Bentley Робін Пейдж наголосив, що ці автомобілі мають не лише привертати увагу зовнішнім виглядом, а й спонукати людей замислитися про важливість збереження пам'яті між поколіннями.

За словами директора продуктової лінійки компанії Кріса Коула, кожна деталь автомобілів створена з урахуванням історії людей, яким присвятили цей проєкт.

Для втілення задуму обрали дві різні моделі. Bentley Bentayga Extended Wheelbase Artenara має подовжену колісну базу та просторий кузов, тоді як Bentley Supersports є спортивним флагманом бренду. Обидва автомобілі виготовили в єдиному екземплярі. Продавати їх не планують.

Bentley Bentayga EWB Artenara Фото: Bentley

Презентація відбулася під час заходу Race of Remembrance на трасі Trac Môn в Англсі, Уельс. Це 12-годинні перегони на витривалість, організовані Mission Motorsport. Цьогоріч у них взяли участь понад 50 команд і 150 пілотів.

Під час змагань організатори зробили паузу, щоб провести пам'ятну церемонію на піт-лейні. На заході був представлений іще один тематичний автомобіль — Mazda MX-5 першого покоління 1995 року з художнім оформленням у вигляді маків.

Bentley Bentayga EWB Artenara Фото: Bentley

Проєкт Bentley став частиною ширшої діяльності компанії на підтримку військової спільноти. У 2026 році виробник отримав найвищий рівень Gold Employer Recognition Scheme за підтримку людей, пов'язаних зі збройними силами. Працівники Bentley також власноруч виготовляли в'язані маки, щоб зібрати кошти для Королівського британського легіону.

Раніше стало відомо, що автомобіль Тоні Старка з "Месників" виставили на аукціон. За перші 48 годин торгів ціна на нього піднялася до 98 500 доларів, попри наявність незначних косметичних дефектів.

Тим часом американська компанія Gunther Werks презентувала ексклюзивний Porsche 911 Turbo Brundle Edition із 860-сильним двигуном. Спеціальну версію розробили у співпраці з дизайнеркою Чарлі Брандл. Автомобіль присвятили гоночній кар'єрі її батька — колишнього пілота Формули-1 Мартіна Брандла.